En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
MINISERIE

Netflix acaba de estrenar la serie corta más esperada del año y apenas tiene 5 episodios

Esta serie breve llegó a Netflix con solo cinco capítulos y ya es furor por su intriga política, suspenso extremo y un elenco de lujo.

Netflix acaba de estrenar la serie corta más esperada del año y apenas tiene 5 episodios.

Netflix acaba de estrenar la serie corta más esperada del año y apenas tiene 5 episodios.

Pocas veces una propuesta breve y contundente de Netflix logra irrumpir con tanta fuerza como lo hizo "Rehén", la nueva miniserie británica que se estrenó este jueves 21 de agosto de 2025. Con tan solo cinco capítulos, la ficción promete mantener a la audiencia atrapada desde el primer minuto hasta su desenlace.

Leé también Juan Minujín vuelve a brillar en Netflix con la serie argentina más popular y está en el Top 10
Juan Minujín vuelve a brillar en Netflix con la serie argentina más popular y está en el Top 10.

Esta apuesta de la plataforma combina el mejor estilo del suspenso político con un relato cargado de tensión, desapariciones y decisiones imposibles que ponen en jaque a dos de las mujeres más poderosas del continente europeo. Su guionista y director, Matt Charman, ya había sorprendido en el pasado con producciones de alto impacto, y ahora regresa con una trama pensada para dejar sin aliento.

Protagonizada por Suranne Jones, Julie Delpy y Corey Mylchreest, la serie expone un juego de poder e intrigas al más alto nivel, donde cada decisión implica consecuencias devastadoras. La química entre ambas actrices se convierte en el motor narrativo de una historia que, pese a su brevedad, se perfila como una de las producciones más comentadas del año.

Rehén Netflix 1

De qué trata "Rehén" en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Cuando secuestran al esposo de la primera ministra británica y la presidenta francesa empieza a recibir amenazas, ambas líderes deben afrontar una decisión imposible."

Frente a esa doble crisis, las dos mandatarias se ven forzadas a actuar en conjunto, aunque pronto descubren que la decisión que deben tomar es prácticamente inalcanzable. El dilema político y personal al que se enfrentan coloca a las protagonistas en una encrucijada que mezcla ambiciones, lealtades y sacrificios.

El resultado es una atmósfera de tensión constante, donde la intriga se sostiene hasta el último minuto de la serie. Con apenas cinco capítulos, la producción condensa lo mejor del suspenso clásico y lo combina con un enfoque actual sobre el liderazgo femenino en un escenario internacional convulsionado.

Rehén Netflix 2

El elenco de la miniserie "Rehén"

  • Suranne Jones
  • Julie Delpy
  • Corey Mylchreest
  • Ashley Thomas
  • Martin McCann
  • Isobel Akuwudike
  • Mark Lewis Jones
  • Jehnny Beth
  • Hiftu Quasem
  • Sophie Robertson

Cuántos capítulos tiene "Rehén", la serie

En tiempos en los que muchas ficciones se extienden a lo largo de varias temporadas, Netflix decidió apostar por una narrativa breve y contundente. Con solo cinco capítulos, Rehén se convierte en un festín narrativo que no desperdicia ni un segundo.

La brevedad de la serie no significa falta de profundidad: cada episodio está diseñado para avanzar la historia de manera vertiginosa, sin recurrir a rellenos ni subtramas innecesarias. La tensión se acumula desde el primer capítulo y estalla en un desenlace que promete dejar a los espectadores sin palabras.

Rehén Netflix 3

Además, la miniserie plantea reflexiones sobre el ejercicio del poder, los dilemas morales en situaciones extremas y el rol de las mujeres en posiciones de liderazgo político. Es, al mismo tiempo, un thriller absorbente y un retrato contemporáneo de los desafíos que enfrentan quienes gobiernan en medio de un mundo inestable.

Por qué ver la serie "Rehén" en Netflix

Todo indica que Rehén se convertirá en uno de los títulos más comentados de 2025 dentro de Netflix. Su formato breve, la calidad de su elenco y su historia cargada de tensión son los ingredientes que suelen garantizar que una producción escale rápidamente en popularidad.

Para los amantes del suspenso político, esta miniserie se presenta como una experiencia imprescindible, que combina lo mejor del thriller europeo con el dinamismo propio de las producciones de streaming.

Rehén Netflix 4

Los próximos días serán decisivos para confirmar si la serie logra consolidarse entre lo más visto a nivel mundial, pero lo cierto es que ya dio un paso importante al diferenciarse en un catálogo saturado de propuestas.

Con apenas cinco capítulos, esta miniserie británica demostró que no hacen falta largas temporadas para impactar y que el suspenso político sigue siendo un género capaz de generar obsesión entre los espectadores.

Tráiler de la miniserie "Rehén" en Netflix

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Serie
Notas relacionadas
Diego Peretti arrasa en Netflix con la película argentina más vista y es el gran estreno del año
"En el barro" en Netflix: furor por la segunda temporada del fenómeno argentino y la serie más vista
Sofía Carson deslumbra en Netflix con la comedia romántica más elegida del 2025 y es la película del año

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar