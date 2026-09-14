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¡Lo dijo! Santiago del Moro reveló quién fue la jugadora favorita de la producción de Gran Hermano

Santiago del Moro entró a la casa y blanqueó qué participante se ganó el cariño de los técnicos y productores de Gran Hermano, además de recorrer con las finalistas sus pronósticos sobre quién se quedará con el premio mayor.

14 sept 2026, 12:09
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Santiago del Moro reveló quién fue la jugadora favorita de la producción de Gran Hermano

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Santiago del Moro reveló quién fue la jugadora favorita de la producción de Gran Hermano

Contrario a lo que todos creían, la producción de Gran Hermano Generación Dorada no tiene como favorita a una de las figuras más cuestionadas del certamen, sino a una jugadora que se ganó el corazón del público y llegó a instancias finales: Yanina Zilli.

Así lo reveló Santiago del Moro durante su recorrida por la casa este domingo, en el marco de la última cena con las finalistas antes de la gran final, un encuentro cargado de anécdotas, recuerdos y balances de todo lo vivido puertas adentro del reality a lo largo de estos meses de convivencia.

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Según contó el conductor, Zilli es la que más apoyan los técnicos y productores del ciclo por una razón puntual y hasta llamativa para quienes siguieron de cerca su paso por la casa: "Era la que nunca pedía nada. La que menos jodía en el confesionario", reveló entre risas, remarcando el bajo perfil que la jugadora mantuvo durante toda su participación en el certamen, algo que —según explicó— fue muy valorado puertas adentro de la producción.

Qué dijeron las finalistas sobre quién puede ganar Gran Hermano

Durante la visita de Santiago Del Moro, las jugadoras fueron contando, una por una, quién creían que se iba a quedar con el título de esta edición. Charlotte Caniggia eligió a Andrea Del Boca sin dudarlo, mientras que Yipio agregó que Manu era, para ella, el que tenía el perfil ideal para quedarse con el premio mayor de la competencia.

Sol Abraham, en cambio, mencionó a Franco Zunino: "Tenía ojitos claros y ese perfil hegemónico que todos dicen. Me alegro que después todo haya cambiado", señaló entre risas, haciendo referencia a los prejuicios iniciales que rodearon al jugador apenas ingresó a la casa.

La gran final de Gran Hermano Generación Dorada será el miércoles 16 de septiembre, y la definición de la ganadora quedará, como cada año, en manos del voto del público, que ya empieza a mostrar sus preferencias entre las cuatro finalistas que llegaron hasta esta instancia decisiva del reality de Telefe.

     

 

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