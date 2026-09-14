¡Lo dijo! Santiago del Moro reveló quién fue la jugadora favorita de la producción de Gran Hermano

Qué dijeron las finalistas sobre quién puede ganar Gran Hermano

Durante la visita de Santiago Del Moro, las jugadoras fueron contando, una por una, quién creían que se iba a quedar con el título de esta edición. Charlotte Caniggia eligió a Andrea Del Boca sin dudarlo, mientras que Yipio agregó que Manu era, para ella, el que tenía el perfil ideal para quedarse con el premio mayor de la competencia.

Sol Abraham, en cambio, mencionó a Franco Zunino: "Tenía ojitos claros y ese perfil hegemónico que todos dicen. Me alegro que después todo haya cambiado", señaló entre risas, haciendo referencia a los prejuicios iniciales que rodearon al jugador apenas ingresó a la casa.

La gran final de Gran Hermano Generación Dorada será el miércoles 16 de septiembre, y la definición de la ganadora quedará, como cada año, en manos del voto del público, que ya empieza a mostrar sus preferencias entre las cuatro finalistas que llegaron hasta esta instancia decisiva del reality de Telefe.