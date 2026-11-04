Escándalo total: Brian Sarmiento apuró a otro ex Gran Hermano y casi se van a las piñas en un evento

Brian Sarmiento fue el protagonista de un tenso momento en un evento al que asistieron varios famosos y se vivió unos instantes de absoluta tensión a la vista de varios presentes.
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El exfutbolista Brian Sarmiento protagonizó un tenso momento en un evento con un excompañero del reality Gran Hermano y se dio una picante charla.
Brian Sarmiento fue el protagonista de un tenso momento en un evento al que asistieron varios famosos y se vivió unos instantes de absoluta tensión a la vista de varios presentes.
Fue en la Papaparazzi Fest 2026 que tuvo lugar en el Hipódromo de Palermo donde el exfutbolista mantuvo un tenso cara a cara con Matías Hanssen, otro exparticipante del reality Gran Hermano.
Al parecer, el fuerte enojo de Brian Sarmiento estuvo relacionado a unas declaraciones del joven a a la salida de la casa donde hizo mención a sus hijas y el conflicto con sus exparejas y madre de sus hijas que se conoció públicamente hace unos meses.
Según su versión, el oriundo de Tucumán se refirió a sus hijas durante un vivo de TikTok y al verlo en el evento la expareja de Danelik no dudó en cruzarlo verbalmente de manera directa, al considerar que se trató de un límite que sobrepasó.
“Solo le dije eso… resulta que él estaba haciendo un vivo en TikTok y dijo ‘ese mugriento que se haga cargo de las hijas’, y se metió con mis nenas. Yo estaba llegando a la fiesta y lo veo. Entonces voy y le digo, ‘vos sos un atrevido, no tenés que hablar de mis hijas. No te pego porque estamos acá en la fiesta’”, aseguró Brian Sarmiento a Paparazzi sobre el tenso encuentro con su excompañero de reality.
El exfutbolista de Newell's y Banfield marcó así su fuerte enojo ante los dichos de Hanssen y explicó que la situación no pasó a mayores para no alterar el evento.
“Pasó eso, alguien nos filmó. No hice nada por respeto a la fiesta. Pero muy desubicado el pibe. Que se meta conmigo, no hay problema, pero con mis hijas no. Un desubicado”, cerró firme.
Brian Sarmiento decidió contar su versión ante los rumores que señalaban que le había sido infiel a Danelik. A unas semanas de la ruptura, el exfutbolista decidió contar su versión de los hechos y explicar qué ocurrió puertas adentro de la pareja hasta llegar a la decisión de ponerle un punto final al vínculo.
El ex Gran Hermano dialogó con Los Profesionales con Flor (El Nueve) y habló sobre su presente y también se refirió a la reciente separación de la influencer.
"Los objetivos eran distintos. Mi vida cambió, ya no conectábamos desde el amor y lo mejor, antes de hacerse daño, es estar cada uno por su lado", aclaró el exfutbolista.
Y remarcó sobre la ruptura de Danelik: "La quiero y amo mucho, pero en este caso no podemos seguir juntos. Tengo que estar muy concentrado en esto, no iba a tener mucho tiempo libre y fue lo mejor. No tiene que ver con la edad".
Cansado de quedar siempre en el ojo de la tormenta, Brian Sarmiento remarcó: "Siempre se me pega a mí. El infiel es Brian, el maltratador es Brian, el que no paga es Brian, se puso de moda pegarme a mí y me hincha las pelotas".