Escándalo total: Brian Sarmiento apuró a otro ex Gran Hermano y casi se van a las piñas en un evento

“Solo le dije eso… resulta que él estaba haciendo un vivo en TikTok y dijo ‘ese mugriento que se haga cargo de las hijas’, y se metió con mis nenas. Yo estaba llegando a la fiesta y lo veo. Entonces voy y le digo, ‘vos sos un atrevido, no tenés que hablar de mis hijas. No te pego porque estamos acá en la fiesta’”, aseguró Brian Sarmiento a Paparazzi sobre el tenso encuentro con su excompañero de reality.

El exfutbolista de Newell's y Banfield marcó así su fuerte enojo ante los dichos de Hanssen y explicó que la situación no pasó a mayores para no alterar el evento.

“Pasó eso, alguien nos filmó. No hice nada por respeto a la fiesta. Pero muy desubicado el pibe. Que se meta conmigo, no hay problema, pero con mis hijas no. Un desubicado”, cerró firme.

La dura advertencia de Brian Sarmiento tras separarse de Danelik

Brian Sarmiento decidió contar su versión ante los rumores que señalaban que le había sido infiel a Danelik. A unas semanas de la ruptura, el exfutbolista decidió contar su versión de los hechos y explicar qué ocurrió puertas adentro de la pareja hasta llegar a la decisión de ponerle un punto final al vínculo.

El ex Gran Hermano dialogó con Los Profesionales con Flor (El Nueve) y habló sobre su presente y también se refirió a la reciente separación de la influencer.

"Los objetivos eran distintos. Mi vida cambió, ya no conectábamos desde el amor y lo mejor, antes de hacerse daño, es estar cada uno por su lado", aclaró el exfutbolista.

Y remarcó sobre la ruptura de Danelik: "La quiero y amo mucho, pero en este caso no podemos seguir juntos. Tengo que estar muy concentrado en esto, no iba a tener mucho tiempo libre y fue lo mejor. No tiene que ver con la edad".

Cansado de quedar siempre en el ojo de la tormenta, Brian Sarmiento remarcó: "Siempre se me pega a mí. El infiel es Brian, el maltratador es Brian, el que no paga es Brian, se puso de moda pegarme a mí y me hincha las pelotas".