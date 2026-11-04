Santiago del Moro confirmó que hará Bailando con las Estrellas en Telefe y dio algunos detalles

Sin embargo, aunque la realización del programa ya está confirmada, todavía quedan muchas cuestiones por resolver. Entre ellas, la identidad de las figuras que se animarán a mostrar sus habilidades en la pista y los nombres de quienes integrarán el jurado.

Sobre ese punto, Santiago del Moro fue contundente y aclaró que todavía no existen definiciones. “Todavía no hay jurado, no hay nada. Solo tuvimos charlas, teníamos este secreto bajo siete llaves”, reconoció.

Incluso, insistió en que cualquier anticipación sobre los nombres de los posibles protagonistas sería apresurada, ya que las conversaciones recién comenzaron. “Si les digo ahora les miento porque es cierto que lo vamos a hacer, pero es muy reciente aún. La idea es hacerlo el año que viene”, sostuvo.

Por último, el conductor confirmó cómo se ordenarán sus próximos compromisos en televisión y reveló que este nuevo desafío llegará antes de su regreso al reality que viene encabezando desde hace cuatro temporadas. “Este es el proyecto mío que va antes de Gran Hermano 5”, concluyó exultante.

Los famosos argentinos que participaron en el Bailando con las estrellas de Italia

Diego Maradona y Wanda Nara fueron dos de las figuras argentinas que se animaron a participar de Ballando con le Stelle, la versión italiana del exitoso formato de baile. Sin embargo, sus experiencias fueron muy diferentes.

El primero en pasar por la pista fue Diego Maradona, quien formó parte de la segunda edición del certamen, emitida por la RAI en 2005. Su compañera fue la bailarina napolitana Ángela Panico y, aunque participó de cuatro galas, debió abandonar la competencia el 8 de octubre de ese año.

Su salida estuvo relacionada con cuestiones de salud. Después de someterse a una cirugía para bajar de peso, con la que perdió alrededor de 53 kilos, los médicos le recomendaron dejar los ensayos y los constantes viajes entre Argentina e Italia para priorizar su recuperación. El exfutbolista se disculpó con el público y explicó que se estaba exigiendo demasiado.

Muchos años después, Wanda Nara también dejó su huella en el programa. Participó de la edición 2023 junto al bailarín Pasquale La Rocca y logró consagrarse campeona el 23 de diciembre.

La mediática se impuso en la final frente a Simona Ventura y Samuel Peron, con el 70% de los votos. Durante su participación, además, contó que había aceptado el desafío mientras atravesaba un tratamiento de salud, después de consultarlo con sus médicos, y que quería demostrarles a sus hijos que estaba bien.

Cabe recordar que Wanda ya había tenido una aparición especial en el ciclo durante 2022, cuando bailó bachata junto a Antonio Berardi.