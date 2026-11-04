A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
FUE PRIMICIA

Santiago del Moro confirmó que hará Bailando con las Estrellas en Telefe y dio algunos detalles

Tal como lo adelantamos desde PrimiciasYa.com, Santiago del Moro habló del Bailando con las Estrellas, su próximo proyecto en la pantalla de Telefe y reveló cuándo debutará.

4 nov 2026, 14:44
Santiago del Moro confirmó que hará Bailando con las Estrellas en Telefe y dio algunos detalles

Santiago del Moro confirmó que hará Bailando con las Estrellas en Telefe y dio algunos detalles

Santiago del Moro confirmó que hará Bailando con las Estrellas en Telefe y dio algunos detalles

Santiago del Moro confirmó que hará Bailando con las Estrellas en Telefe y dio algunos detalles

Tal como adelantó ayer PrimiciasYa.com en exclusiva, Santiago del Moro será el conductor de Bailando con las Estrellas, el nuevo formato al que apostará Telefe para su pantalla durante 2027. La información que este portal dio a conocer fue confirmada este miércoles por el propio conductor, quien habló por primera vez del proyecto y manifestó su entusiasmo por este importante desafío profesional.

La noticia llega después de varias especulaciones sobre cuál sería el ciclo que tendría a Del Moro al frente de las noches del canal el próximo año. Mientras muchos señalaban a Got Talent como el formato elegido para darle un descanso a Gran Hermano, desde PrimiciasYa.com revelamos que el programa que realmente había tentado al conductor era Bailando con las estrellas, nada menos que la versión local de Dancing with the stars, el exitoso certamen que la ABC estrenó en 2005 en Estados Unidos.

Leé también

Primicia: se confirmó qué formato internacional hará Santiago del Moro en Telefe tras Gran Hermano

Primicia: se confirmó qué formato internacional hará Santiago del Moro en Telefe tras Gran Hermano

Así, este miércoles durante la emisión de su programa radial La mañana del Moro, en La 100, el conductor terminó de confirmar la primicia y compartió algunos detalles de la propuesta que prepara para el año próximo. “Es cierto que estamos preparando algo muy lindo para el año próximo”, expresó, sin disimular la expectativa que le genera este nuevo proyecto televisivo.

Además, explicó cuál será la esencia del certamen y dejó en claro que buscarán participantes que estén a la altura de una competencia de estas características. “Es el formato original de Dancing with the Stars. La idea es hacerlo con personas que bailen bien y que estén a la altura de un certamen tan importante”, detalló.

Sin embargo, aunque la realización del programa ya está confirmada, todavía quedan muchas cuestiones por resolver. Entre ellas, la identidad de las figuras que se animarán a mostrar sus habilidades en la pista y los nombres de quienes integrarán el jurado.

Sobre ese punto, Santiago del Moro fue contundente y aclaró que todavía no existen definiciones. “Todavía no hay jurado, no hay nada. Solo tuvimos charlas, teníamos este secreto bajo siete llaves”, reconoció.

Incluso, insistió en que cualquier anticipación sobre los nombres de los posibles protagonistas sería apresurada, ya que las conversaciones recién comenzaron. “Si les digo ahora les miento porque es cierto que lo vamos a hacer, pero es muy reciente aún. La idea es hacerlo el año que viene”, sostuvo.

Por último, el conductor confirmó cómo se ordenarán sus próximos compromisos en televisión y reveló que este nuevo desafío llegará antes de su regreso al reality que viene encabezando desde hace cuatro temporadas. “Este es el proyecto mío que va antes de Gran Hermano 5”, concluyó exultante.

Los famosos argentinos que participaron en el Bailando con las estrellas de Italia

Diego Maradona y Wanda Nara fueron dos de las figuras argentinas que se animaron a participar de Ballando con le Stelle, la versión italiana del exitoso formato de baile. Sin embargo, sus experiencias fueron muy diferentes.

El primero en pasar por la pista fue Diego Maradona, quien formó parte de la segunda edición del certamen, emitida por la RAI en 2005. Su compañera fue la bailarina napolitana Ángela Panico y, aunque participó de cuatro galas, debió abandonar la competencia el 8 de octubre de ese año.

Su salida estuvo relacionada con cuestiones de salud. Después de someterse a una cirugía para bajar de peso, con la que perdió alrededor de 53 kilos, los médicos le recomendaron dejar los ensayos y los constantes viajes entre Argentina e Italia para priorizar su recuperación. El exfutbolista se disculpó con el público y explicó que se estaba exigiendo demasiado.

Muchos años después, Wanda Nara también dejó su huella en el programa. Participó de la edición 2023 junto al bailarín Pasquale La Rocca y logró consagrarse campeona el 23 de diciembre.

La mediática se impuso en la final frente a Simona Ventura y Samuel Peron, con el 70% de los votos. Durante su participación, además, contó que había aceptado el desafío mientras atravesaba un tratamiento de salud, después de consultarlo con sus médicos, y que quería demostrarles a sus hijos que estaba bien.

Cabe recordar que Wanda ya había tenido una aparición especial en el ciclo durante 2022, cuando bailó bachata junto a Antonio Berardi.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Santiago del Moro Telefe

Lo más visto