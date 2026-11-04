"Estás flojo de papeles": la firme respuesta de Fernanda Iglesias a Santi Maratea tras la demanda judicial

Y sumó: "Te paso mi dirección porque estoy tranquila de ir a una mediación con vos. Hiciste este video para que la gente me insulte y lograste tu cometido. No fui notificada de ninguna denuncia, la recibiré si me la mandan e iré muy contenta a ver de qué se trata".

El reclamo de Fernanda Iglesias a Santi Maratea por la rendición de cuentas de la colecta

Para cerrar, Fernanda Iglesias apuntó al núcleo de la controversia: los millones de pesos recaudados para la causa solidaria y la falta de un balance público. "Otra cosa que quiero decir es: Santiago, presentá la rendición de cuentas y se acaba el tema. Evidentemente no la tenés, no la podés hacer. Se dijo que el dinero que vos recaudaste es mucho más de lo que costó lo que se hizo", lanzó.

Y acusó: "Hay algunos remanentes ahí que no se sabe qué pasó. Dijiste que ibas a hacer una rendición de cuentas y no la hiciste. Cuando vos usás fondos que no son tuyos tenés que rendir cuentas, no hiciste una ONG porque hay que rendir cuentas. Acá es muy simple, se rinden cuentas y se acaba la historia".

Y remató mirando a cámara: "Entonces, el que está flojo de papeles sos vos. Yo no tengo nada que ocultar, nada que deberle a nadie y nada que temer".