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"Estás flojo de papeles": la firme respuesta de Fernanda Iglesias a Santi Maratea tras la demanda judicial

La panelista de Puro Show, Fernanda Iglesias, desafió al influencer a ir a la Justicia y le exigió que muestre los números del dinero recaudado para el refugio de animales.

4 nov 2026, 14:15
Estás flojo de papeles: la firme respuesta de Fernanda Iglesias a Santi Maratea tras la demanda judicial

"Estás flojo de papeles": la firme respuesta de Fernanda Iglesias a Santi Maratea tras la demanda judicial

Estás flojo de papeles: la firme respuesta de Fernanda Iglesias a Santi Maratea tras la demanda judicial

"Estás flojo de papeles": la firme respuesta de Fernanda Iglesias a Santi Maratea tras la demanda judicial

La polémica entre Fernanda Iglesias y Santi Maratea sumó un nuevo capítulo. Después de que la periodista revelara la existencia de un frente judicial y de una investigación por rendición de cuentas ligada a la recaudación de fondos para un refugio de animales en Adrogué, el influencer hizo un extenso descargo en redes: negó irregularidades y aseguró que le inició una demanda por daños y perjuicios a la panelista por "caradura" y por no presentarse a las mediaciones.

Lejos de amedrentarse, Iglesias usó la pantalla de Puro Show para responderle punto por punto, con un descargo firme e irónico centrado en la transparencia del dinero: "Voy a responder en un tono tranquilo y no sobrador como le gusta hacer a él, porque la verdad que yo tampoco tengo nada para ocultar. Cuando conté lo que pasó en el refugio conté lo que había pasado, él vino a este programa, yo hice mi trabajo".

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Qué dijo Fernanda Iglesias sobre la demanda de Santi Maratea

Sobre la acusación de que no fue a la mediación, Fernanda Iglesias fue categórica: "Si él me quiere denunciar por daños y perjuicios que lo haga, pero que me avise, que no salga a decirlo en Instagram diciendo que no fui a la mediación". Y agregó: "¿A dónde no fui? A un lugar donde nunca me convocaron, nunca fui notificada. Te juro que si vos vas voy volando, porque cada vez que alguien me amenaza o me sugiere que me va a hacer una denuncia yo le digo a todos que la hagan, porque la verdad se va a saber en la Justicia".

La periodista cuestionó el video del influencer y lo acusó de incitar a sus seguidores en su contra: "No tengo nada que ocultar, no miento, no intento perjudicar a nadie. Todo lo que digo está validado y chequeado. No me asusta, al contrario, me divierte ir a una mediación con vos".

Y sumó: "Te paso mi dirección porque estoy tranquila de ir a una mediación con vos. Hiciste este video para que la gente me insulte y lograste tu cometido. No fui notificada de ninguna denuncia, la recibiré si me la mandan e iré muy contenta a ver de qué se trata".

El reclamo de Fernanda Iglesias a Santi Maratea por la rendición de cuentas de la colecta

Para cerrar, Fernanda Iglesias apuntó al núcleo de la controversia: los millones de pesos recaudados para la causa solidaria y la falta de un balance público. "Otra cosa que quiero decir es: Santiago, presentá la rendición de cuentas y se acaba el tema. Evidentemente no la tenés, no la podés hacer. Se dijo que el dinero que vos recaudaste es mucho más de lo que costó lo que se hizo", lanzó.

Y acusó: "Hay algunos remanentes ahí que no se sabe qué pasó. Dijiste que ibas a hacer una rendición de cuentas y no la hiciste. Cuando vos usás fondos que no son tuyos tenés que rendir cuentas, no hiciste una ONG porque hay que rendir cuentas. Acá es muy simple, se rinden cuentas y se acaba la historia".

Y remató mirando a cámara: "Entonces, el que está flojo de papeles sos vos. Yo no tengo nada que ocultar, nada que deberle a nadie y nada que temer".

     

 

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