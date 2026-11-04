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Netflix y José Coronado arrasan con la película más impactante y dura menos de 2 horas

José Coronado sorprende en Netflix con una película española cargada de tensión, dolor y venganza. Conocé de qué trata y cuánto dura.

Netflix y José Coronado arrasan con la película más impactante y dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)

Netflix y José Coronado arrasan con la película más impactante y dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)

José Coronado vuelve a captar la atención de los suscriptores de Netflix con una película española que combina drama, tensión y una historia atravesada por el dolor de una familia. Se trata de "Tu hijo", una producción estrenada en noviembre de 2018 que presenta un relato intenso sobre la desesperación de un padre que decide buscar respuestas por sus propios medios.

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La película tiene como protagonista a uno de los actores más reconocidos del cine español. Coronado interpreta a un hombre que atraviesa una situación límite después de que su hijo sufre una violenta golpiza a la salida de una discoteca. El joven queda en estado vegetativo y, frente a la falta de respuestas, su padre comienza una búsqueda que cambiará por completo su vida.

Con una duración menor a las dos horas, la producción propone una historia en la que el dolor, la impotencia y el deseo de justicia ocupan un lugar central. La trama plantea un interrogante que atraviesa todo el relato: ¿hasta dónde puede llegar una persona cuando siente que las instituciones no le ofrecen las respuestas que necesita?

De qué trata la película de José Coronado que despierta interés en Netflix

La producción se titula Tu hijo y llegó a las pantallas en noviembre de 2018. Se trata de una película española que combina elementos del drama con una narración cargada de tensión. Su historia gira alrededor de Jaime Jiménez, un médico interpretado por José Coronado, cuya vida da un giro inesperado después de que su hijo resulta gravemente herido en una agresión.

La película presenta una situación familiar que comienza con un episodio violento y termina convirtiéndose en una búsqueda personal. El protagonista debe enfrentarse a una realidad que no había imaginado: su hijo permanece en estado vegetativo después de recibir una brutal golpiza.

A partir de ese momento, el personaje atraviesa una transformación. La angustia por el estado de salud del joven se mezcla con la necesidad de conocer qué ocurrió y quiénes fueron los responsables. La situación también pone en primer plano la impotencia que experimenta una familia cuando considera que no obtiene respuestas suficientes.

La propuesta de Tu hijo no se limita a mostrar las consecuencias físicas de una agresión. También se concentra en el impacto emocional que provoca un hecho de estas características y en las decisiones que pueden surgir cuando el dolor se convierte en el motor de una búsqueda.

En ese contexto, el personaje de Coronado comienza a investigar por su cuenta. La falta de respuestas judiciales funciona como uno de los principales detonantes de sus acciones. El médico decide avanzar por un camino propio para encontrar a los responsables de lo sucedido.

La sinopsis difundida por Netflix resume el argumento con una descripción contundente: "Después de que su hijo es víctima de una brutal golpiza a la salida de una discoteca, un cirujano decide hacer justicia por mano propia y vengarse de los agresores".

José Coronado interpreta a un personaje atravesado por el dolor y la impotencia

Uno de los principales atractivos de Tu hijo es la presencia de José Coronado en el papel de Jaime Jiménez. El actor español interpreta a un médico que debe afrontar una situación familiar extrema y que, a partir de ese momento, modifica sus prioridades.

Su personaje tiene una particularidad importante: es un profesional de la medicina que se enfrenta a un problema que no puede resolver desde su conocimiento ni desde su experiencia laboral. La situación de su hijo lo coloca en un lugar de vulnerabilidad y lo obliga a tomar decisiones personales.

El conflicto se desarrolla a partir de esa contradicción. Jaime está acostumbrado a ejercer una profesión vinculada con el cuidado de otras personas, pero cuando la violencia alcanza a su propia familia, se encuentra ante una realidad que escapa a su control.

La interpretación de Coronado sostiene buena parte del peso dramático de la película. El actor debe representar a un hombre que atraviesa distintas emociones mientras intenta encontrar respuestas: preocupación, tristeza, frustración y enojo.

La historia también permite observar cómo una situación traumática puede modificar los vínculos familiares y la manera en que una persona interpreta lo que sucede a su alrededor.

El personaje no aparece únicamente como un padre preocupado por la salud de su hijo. También se convierte en alguien dispuesto a investigar y a buscar a los responsables de la agresión. Esa evolución constituye uno de los ejes narrativos de la producción.

Mirá el tráiler de Tu hijo en Netflix

En pocas palabras

  • Película española: "Tu hijo", protagonizada por José Coronado, narra la historia de un padre que busca venganza tras la agresión a su hijo.
  • Trama de tensión: La producción, disponible en Netflix, explora el dolor, la impotencia y las decisiones extremas ante la falta de justicia.
  • Intensa actuación: José Coronado encarna a un médico que se transforma al investigar por cuenta propia las causas del estado vegetativo de su hijo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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