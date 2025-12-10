En vivo Radio La Red
¡Atención trabajadores! ¿Es obligatoria la caja navideña?

Con las fiestas de fin de año a la vuelta de la esquina, vuelve la pregunta clásica entre los empleados: ¿es obligatoria la caja navideña en Argentina?

En algunas empresas de Argentina comenzaron las entregas de las cajas navideñas. 

Con la proximidad de las fiestas de fin de año, una escena habitual es ver a empleados con sus respectivas cajas navideñas por las calles, de regreso a sus hogares. En ese marco, surge la pregunta: ¿las empresas tienen la obligación de entregarla?

Aguinaldo: en diciembre se abona la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario, un ingreso extra que alcanza a trabajadores registrados, jubilados y pensionados.

"Ninguna ley vigente en la Argentina dispone la obligatoriedad de que las compañías entreguen la tradicional caja navideña", informa el Estado a través del sitio argentina.gob.ar).

Por lo tanto, se trata de un gesto voluntario, un obsequio que depende de cada empleador como una forma de agradecer y reconocer el trabajo durante todo el año.

Cuándo es obligatoria la entrega de la caja navideña en España

En otros países, la historia es distinta. En España, por ejemplo, la Justicia laboral determinó que, cuando una empresa entrega la “cesta de Navidad” de manera regular y continuada durante varios años, se convierte en un derecho adquirido.

En esos casos, la compañía no puede suspenderla de forma unilateral por razones económicas sin negociar previamente con los empleados o sus representantes. Si lo acuerdan, la entrega puede reemplazarse por otro tipo de compensación, como un plus salarial.

Cuenta regresiva para la entrega del aguinaldo

aguinaldo-1

Comenzó la cuenta regresiva para recibir la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Este ingreso adicional, previsto en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, llega justo antes de las Fiestas y las vacaciones de verano.

Según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo, el aguinaldo de diciembre debe abonarse antes del 18 del mes. Los empleadores cuentan con un margen adicional de cuatro días hábiles para regularizar el pago sin recibir sanciones.

En caso de que el empleador no cumpla con los plazos establecidos, puede enfrentar multas. Entre ellas se encuentra la obligación de pagar los intereses correspondientes por los días de atraso, así como posibles castigos administrativos determinados por la autoridad laboral, que considera la gravedad de la falta y la cantidad de trabajadores afectados.

