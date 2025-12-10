¡Atención trabajadores! ¿Es obligatoria la caja navideña?

En esos casos, la compañía no puede suspenderla de forma unilateral por razones económicas sin negociar previamente con los empleados o sus representantes. Si lo acuerdan, la entrega puede reemplazarse por otro tipo de compensación, como un plus salarial.

Cuenta regresiva para la entrega del aguinaldo

Comenzó la cuenta regresiva para recibir la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Este ingreso adicional, previsto en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, llega justo antes de las Fiestas y las vacaciones de verano.

Según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo, el aguinaldo de diciembre debe abonarse antes del 18 del mes. Los empleadores cuentan con un margen adicional de cuatro días hábiles para regularizar el pago sin recibir sanciones.

En caso de que el empleador no cumpla con los plazos establecidos, puede enfrentar multas. Entre ellas se encuentra la obligación de pagar los intereses correspondientes por los días de atraso, así como posibles castigos administrativos determinados por la autoridad laboral, que considera la gravedad de la falta y la cantidad de trabajadores afectados.