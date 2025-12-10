Navidad cae jueves: qué pasa con el feriado y qué días serán laborables

Un feriado inamovible que no se traslada: así será la Navidad del 25 de diciembre

La Navidad es, junto con el Año Nuevo y otras celebraciones litúrgicas, una de las pocas fechas cuyo estatus de feriado inamovible está respaldado por la legislación argentina. La ley 27.399, que regula desde 2017 el régimen de feriados y fines de semana largos en el país, establece la imposibilidad de correr este asueto a un día diferente del calendario.

Esto significa que, al caer en jueves 25 de diciembre, la Navidad de 2025 no conformará un fin de semana largo. No habrá puente turístico ni traslado al viernes 26. Los días posteriores se desarrollarán de manera habitual: viernes laborable para quienes deban trabajar y descanso ordinario para quienes ya no tengan actividad.

Como feriado nacional, la fecha implica el mismo régimen que cualquier otro día festivo: los trabajadores que presten servicios deberán cobrar el doble que en una jornada normal, según establece la normativa laboral. Para actividades esenciales —salud, seguridad, transporte, gastronomía— el impacto es particularmente relevante, ya que se multiplican las horas trabajadas durante un día de festejos familiares.

A nivel social, la disposición legal no modifica las costumbres: la mayoría de los encuentros y celebraciones se producen en la noche del 24 y durante el día del 25, con familias enteras que se organizan para compartir comidas, misas, salidas y actividades comunes.

Nochebuena: una fecha clave sin ser feriado

El 24 de diciembre, conocido como Nochebuena, no figura como feriado nacional ni como día no laborable en la legislación vigente. Sin embargo, en los hechos, la jornada funciona como un día de actividad reducida y suele vivirse como un descanso anticipado, especialmente en el sector privado.

Los patrones más comunes se repiten año tras año:

Comercios : trabajan con horarios especiales o reducidos, generalmente hasta el mediodía o primeras horas de la tarde.

Bancos : la mayoría cierra temprano y limita las operaciones presenciales.

Administración pública : suele dictarse asueto administrativo parcial, lo que facilita la preparación de la cena navideña.

Transporte: los servicios funcionan con cronogramas especiales, adaptados a la movilidad reducida.

Esta dinámica se replica también el 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo. Aunque tampoco es feriado, suele operar bajo las mismas condiciones: horarios restringidos, actividad limitada y fuerte carga cultural vinculada a los preparativos familiares.

Lo que sí está claro es que, para efectos legales, ninguna de estas vísperas modifica la situación del feriado del 25. La ausencia de fin de semana largo se mantiene independientemente de los hábitos sociales.

La tradición del árbol: ¿por qué se arma el 8 de diciembre?

En Argentina, la Navidad no se vive exclusivamente el 25 de diciembre. La festividad convive con una tradición arraigada que marca el verdadero inicio del clima navideño: el armado del árbol.

Cada 8 de diciembre, millones de familias acompañan el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María con la preparación del arbolito, uno de los símbolos más extendidos en el país. La fecha, también establecida como feriado inamovible, tiene una fuerte vinculación religiosa: celebra el dogma que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original.

Pero más allá de su origen litúrgico, la costumbre se ha vuelto cultural. El 8 de diciembre funciona como la puerta de entrada al ambiente festivo: luces, guirnaldas, pesebres y adornos comienzan a poblar hogares, plazas, locales comerciales y espacios públicos.

Aunque el árbol de Navidad tiene raíces que se remontan a antiguas celebraciones del solsticio de invierno en Europa, en Argentina se integra de manera particular a un contexto estival, donde las reuniones familiares suelen extenderse al aire libre o en espacios abiertos.

Este año, además, el 8 de diciembre conformará un fin de semana largo de tres días, por caer lunes. Muchas familias aprovecharán la fecha no solo para armar el árbol, sino también para viajar o realizar escapadas cortas.

El panorama de diciembre 2025: así quedan los feriados del mes

El calendario oficial de feriados de 2025 contempla únicamente dos fechas festivas para el mes de diciembre, ambas inamovibles:

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Con esta configuración, diciembre ofrecerá solo un fin de semana largo (del 6 al 8), mientras que la Navidad quedará aislada en un día jueves, sin generar un período extendido de descanso.

A diferencia de otros años, en los que los feriados turísticos añadidos por el Gobierno daban lugar a puentes que favorecían la actividad económica y el movimiento interno, para diciembre de 2025 no está previsto ningún feriado puente adicional.

Sin embargo, diciembre suele ser un mes marcado por un ritmo laboral particularmente dinámico: cierres de año, balances empresariales, actos escolares, viajes estudiantiles, compras navideñas y reuniones múltiples que, en la práctica, suelen generar días de menor actividad incluso fuera del calendario oficial.

Un diciembre sin fin de semana largo navideño, pero con tradiciones intactas

Aunque la ausencia de un fin de semana largo por Navidad pueda desilusionar a quienes esperaban un descanso extendido o la posibilidad de viajar, lo cierto es que la esencia de la celebración se mantiene intacta. La Navidad en Argentina sigue siendo una fecha que reúne familias, moviliza símbolos y marca el cierre afectivo del año.

Las tradiciones, desde el armado del árbol el 8 hasta los preparativos de la Nochebuena, continúan vigentes y profundamente arraigadas, independientemente del día de la semana en que caiga el feriado.

Y aunque diciembre de 2025 no sume más que un único fin de semana largo, la agenda social, espiritual y cultural del mes seguirá siendo intensa, como ocurre cada año en un país que vive la Navidad con una mezcla de religiosidad, costumbre y celebración popular.