¡ATENTO! El choque cósmico del día: la Luna se enfrenta a Marte y nadie sale ileso
La tensión emocional se siente en el aire y este tránsito donde la Luna se enfrenta a Marte explica por qué.
Foto: Luna enfrenta a Marte.
Hoy se activa uno de los tránsitos más movilizantes del mes: la cuadratura entre la Luna y Marte, un aspecto conocido por encender emociones intensas, irritabilidad y reacciones impulsivas. No hace falta ser astrólogo para sentirlo: el clima está más denso, las respuestas más filosas y los ánimos, al borde del estallido.
En astrología, la Luna representa lo que sentimos, aquello que nos mueve desde adentro, mientras que Marte manifiesta nuestro impulso de actuar, defendernos y reaccionar. Cuando estos dos se enfrentan en tensión, aparece un cortocircuito emocional que puede afectar desde decisiones cotidianas hasta la convivencia, el trabajo y la comunicación.
Este fenómeno no es “negativo” por sí mismo, pero sí movilizador. Nos despierta. Nos empuja. Nos incomoda lo suficiente como para obligarnos a mirar qué está pasando en nuestro interior.
¿Por qué se siente tan fuerte este tránsito?
La energía lunar tiende a buscar seguridad, tranquilidad y previsibilidad. Marte, en cambio, quiere acción inmediata.
Cuando chocan, aparece un dilema muy humano: querer hacer algo, pero no saber si es el momento. O sentir demasiado y no saber cómo expresarlo.
Por eso durante este tránsito suelen aparecer:
Impaciencia
Dificultad para escuchar
Sensación de que “todo molesta”
Reacciones exageradas
Decisiones impulsivas
Bloqueos emocionales que se destraban de golpe
El resultado es un día en el que es fácil malinterpretar, discutir o decir algo de lo que luego uno se arrepiente.
Cómo influye en la vida cotidiana
Aunque suene complejo, sus efectos se ven en situaciones simples:
Pequeñas fricciones en casa
Desde peleas por tareas mínimas hasta tensiones por falta de espacio. Los vínculos más cercanos son los primeros en sentir el impacto.
Reactividad en el trabajo
Correcciones que molestan, mails mal interpretados, proyectos que avanzan a los empujones. Marte acelera, la Luna quiere calma.
Necesidad de moverse
A veces el cuerpo pide acción: limpiar, mover muebles, salir a caminar rápido, hacer ejercicio. Esta es una gran forma de canalizar.
Decisiones impulsivas
Cambiar algo sin pensarlo demasiado, desde un mensaje enviado a destiempo hasta compras innecesarias.
Consejos prácticos para atravesarlo
No se trata de “evitar” este tránsito, sino de surfearlo.
1. Elegí tus batallas
No todo amerita una respuesta inmediata. A veces vale más callar que empeorar el clima.
2. Respirar antes de actuar
Suena simple, pero funciona. Una pausa corta reduce la reactividad.