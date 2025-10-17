Qué documentos no conviene escanear por WhatsApp y por qué: el motivo que pocos conocen

Documentos personales: son los que contienen información única e irremplazable, como tu identidad o datos médicos. Evitá escanear:
- Credenciales de identidad o DNI.
- Actas de nacimiento o matrimonio.
- Pasaportes.
- CURP, RFC o cartillas militares.
- Constancias médicas o diagnósticos.
Estos archivos pueden ser usados para crear documentos falsos o usurpar tu identidad en trámites, préstamos o compras en línea.
Documentos bancarios y financieros: los datos financieros representan uno de los blancos más codiciados por los ciberdelincuentes. No escanees ni compartas:
- Estados de cuenta.
- Comprobantes de transacciones.
- Tarjetas de débito o crédito.
- Comprobantes de préstamos o seguros.
Un número de cuenta o una firma visible en un documento digitalizado pueden bastar para que alguien reproduzca operaciones fraudulentas en tu nombre.
Qué documentos no conviene escanear por WhatsApp 2
Documentos legales: toda documentación vinculada a procesos judiciales, trámites oficiales o notificaciones debe manejarse con total reserva. Evitá enviar:
- Demandas o escritos legales.
- Actas notariales.
- Notificaciones judiciales.
- Copias de contratos o poderes.
Estos archivos pueden revelar estrategias o datos confidenciales y poner en riesgo procedimientos legales en curso.
Documentación académica o laboral: aunque parecen inofensivos, también pueden exponer datos personales o económicos. No escanees sin protección:
- Credenciales estudiantiles o laborales.
- Certificados o títulos.
- Boletas de calificaciones.
- Recibos de nómina o historiales de pago.
- Constancias de becas o colegiaturas.
Un documento escaneado y reenviado puede circular fuera de tu control y ser usado para crear perfiles falsos o solicitudes fraudulentas.
Qué documentos no conviene escanear por WhatsApp 3
Por qué no es seguro compartir documentos por WhatsApp
Enviar estos archivos por WhatsApp implica riesgos que muchos usuarios pasan por alto. Aunque la aplicación usa cifrado de extremo a extremo, esa protección actúa solo durante el envío. Una vez recibido, el documento queda almacenado sin cifrado en el dispositivo y en los respaldos automáticos (como Google Drive o iCloud).
Los principales peligros son:
- Suplantación de identidad: los delincuentes pueden usar tus datos para crear perfiles falsos, abrir cuentas bancarias o solicitar créditos.
- Fraudes digitales: mediante información real, pueden generar estafas personalizadas, haciéndose pasar por vos ante familiares o empresas.
- Exposición de información privada: si tu teléfono o el de la otra persona se pierde o es robado, los archivos quedan vulnerables.
- Copias de seguridad inseguras: muchas veces, los documentos permanecen guardados en la nube durante meses sin que lo notes.
- Filtraciones accidentales: basta con que alguien reenvíe por error un archivo a un chat equivocado para perder el control de su distribución.
Qué documentos no conviene escanear por WhatsApp 4
Cómo compartir documentos con seguridad si no hay otra opción
- Verificá la identidad del destinatario
- Usá la función de mensajes temporales
- Eliminá los archivos después del envío
- Protegé tus escaneos con contraseña
- Evitá usar redes Wi-Fi públicas
- Activá la verificación en dos pasos
En el ámbito laboral o institucional, también se recomienda usar plataformas seguras de intercambio de archivos, como servicios con cifrado adicional o espacios corporativos autorizados.
Qué hacer si ya compartiste un documento sensible
- Eliminá los archivos de inmediato.
- Cambiá tus contraseñas
- Comunicá la situación
- Activá alertas de seguridad
- Evitá volver a enviar ese tipo de información sin protección