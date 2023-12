Aunque está solita, More Beltrán no se saca el peso de la espalda: "Caja torácica, cola blanda"

El romance entre Beltrán y Mantia tuvo su origen en un encuentro casual en Mar del Plata, como relató el propio Mantia en una entrevista con Urbana Play: "Nos conocimos en un boliche, presentados por un amigo en común, un editor de videos que es cercano a ambos".

Sin embargo, el inicio de la relación no estuvo exento de dificultades, como recuerda Mantia: "Nos conocimos en 2019, pero luego llegó la pandemia y nos separó. En aquel momento, enviarle un mensaje a More significaba recibir respuesta tres días después".

Morena, por su parte, compartió algunos detalles sobre la dinámica de su relación, mencionando la dedicación de Mantia a su carrera deportiva: "Tomás se levanta todos los días a las 6:30 para ir a entrenar… Después, no resiste una serie a la noche. No tenemos discusiones entre nosotros".

El final de la relación no sorprendió del todo a Mantia, quien reconoció cierta inevitabilidad: "Ya nos acostumbramos a este mundillo de las cosas que se dicen. Un viernes agarré el celular y lo tenía explotado. Alguna vez iba a pasar y pasó".

Actualmente, Morena Beltrán y Tomás Mantia han decidido tomar caminos separados en sus vidas. A pesar de las dificultades, ambos mantienen sus carreras y proyectos personales en curso, demostrando madurez y respeto en este nuevo capítulo que inician por separado.

more beltran.png

Tras conocerse la noticia, More Beltrán compartió una foto en el gimnasio con una terrible pesa en la espalda y además musicalizó su storie con la canción de By The Way de Red Hot Chili Peppers.

LETRA DEL TEMA EN español: By The Way de Red Hot Chili Peppers.

De pie en la fila para ver el espectáculo de esta noche

Y hay una luz encendida, un brillo pesado

Por cierto, traté de decir

yo estaría allí esperando

Dani, la niña, me está cantando canciones

Debajo de la marquesina, sobrecarga

Cuchillo para bistec, tiburón carta

Trabajo de estafa, corte de arranque

Despelleja esa película, ella es una pequeña DJ

Llega rápido por la calle, pero no por la autopista

Convierte ese truco para hacer un poco de margen

Batir ese nic, pero no la forma en que jugamos

Dogtown, baño de sangre

Caja torácica, cola blanda

De pie en la fila para ver el espectáculo de esta noche

Y hay una luz encendida, un brillo pesado

Por cierto, traté de decir

yo estaría allí esperando

Black Jack, drogadicto

Casa de empeño, elección rápida

Besa a esa lesbiana, sé que quieres sostener una

No estoy en huelga, pero estoy a punto de lanzar una

Muerde ese micrófono, sé que nunca robaste uno

Chicas a las que les gustan las historias, así que les conté una

Pájaro cantor, línea principal

Reembolso de efectivo, techo rígido

De pie en la fila para ver el espectáculo de esta noche

Y hay una luz encendida, un brillo pesado

Por cierto, traté de decir

yo estaría allí esperando

Dani, la niña, me está cantando canciones

Debajo de la marquesina, sobrevendido

Por cierto, traté de decir

yo estaría allí esperando

Oh, ah, supongo que nunca lo dijiste en serio

Oh, ah, supongo que nunca lo dijiste en serio

Oh, ah, supongo que nunca lo dijiste en serio

Oh, ah, supongo que nunca lo dijiste en serio

Oh, ah, supongo que nunca lo dijiste en serio

Oh, ah, supongo que nunca lo dijiste en serio

Oh, ah, supongo que nunca lo dijiste en serio

Oh ah

De pie en la fila para ver el espectáculo de esta noche

Y hay una luz encendida, un brillo pesado

Por cierto, traté de decir

yo estaría allí esperando

Dani, la niña, me está cantando canciones

Debajo de la marquesina, sobrevendido

Por cierto, traté de decir

te conozco de antes

De pie en la fila para ver el espectáculo de esta noche

Y hay una luz encendida, un brillo pesado

Por cierto, traté de decir

yo estaría allí esperando