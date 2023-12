Morena Beltrán otra vez soltera: se separó tras tres años de noviazgo

Morena Beltrán suele mantener al resguardo su vida sentimental pero todo indica que se separó del futbolista.

Hace un tiempo, en charla con Urbana Play, Mantia contaba cómo nació el amor entre los dos: "Nos conocimos en Mar del Plata, en un boliche. Nos presentó un editor de videos que es amigo de los dos".

morena beltran 1.jpg

“El comienzo de la relación costó…hubo cortocircuitos. Nos conocimos en el 2019 pero luego nos agarró la pandemia y ahí no nos vimos. En esa época, a More le mandabas un mensaje y te respondía a los tres días", recordaba Tomás.

Y por su parte, Morena comentaba: “Tomás se levanta todos los días a las 6:30 para ir a entrenar… Después, no resiste una serie a la noche. No nos enojamos entre nosotros".

"Ya nos acostumbramos a este mundillo de las cosas que se dicen. Un viernes agarré el celular y lo tenía explotado. Alguna vez iba a pasar y pasó", contó Mantia.

Lo cierto es que Morena y Tomás ya no son más pareja.

morena beltran novio.jpg

La lapidaria respuesta del Kun Agüero a Morena Beltrán tras probar su mate

Morena Beltrán inauguró su canal de YouTube y en su primer video tuvo como invitado al Kun Agüero. El exfutbolista, que separó recientemente de su novia Sofía Calzetti, estuvo en Madrid y probó los mates de la periodista, pero no cumplieron con sus expectativas.

“Viernes en Madrid, son casi las siete de la tarde, estoy esperando al Kun para ir a las conferencias, y voy a armar unos mates y lo voy a llevar”, contó la periodista deportiva que participa en Kunitas, el equipo propiedad del exjugador, en un torneo de la Queens League.

“Yo no me vuelvo tan loca. Si me gusta que quede prolijo, obviamente, pero no soy una sacada”, explicó sobre su 'técnica' para cebar mates.

Luego cuando se encontró con el Kun, él lanzó: "Vamos a ver qué tal More haciendo mate”. Después de probarlo, opinó: “Podría estar un poquito mejor. Soy bastante exigente".

"Creo que tenés que empujarlo un poquito más, y hacer un poquito más de montañita”, le aconsejó. Hacia el final, el deportista también le cuestionó a Morena la marca de yerba que usa. ¡Es muy exigente!