La sorprendente reacción de la prensa española tras el pase de Argentina a la final del Mundial.

Uno de los títulos más comentados fue el del diario AS, que apeló a la historia del capitán argentino: "¡La historia quiere a Messi!", en referencia a la posibilidad de que dispute una nueva final mundialista.

En tanto, El País destacó la reacción del equipo de Scaloni y resumió el partido con el título: "Argentina le remonta a Inglaterra y jugará contra España la final de la Copa del Mundo", acompañado por una imagen de Messi junto a Enzo Fernández, autor del empate parcial.

A su vez, Marca habló de una "remontadísima" para describir el triunfo argentino. "'Remontadísima' de Argentina... ¡y Finalíssima en el Mundial!", publicó el diario madrileño tras el gol decisivo de Lautaro Martínez en tiempo de descuento.

Francia también elogió la reacción argentina

La repercusión también llegó a Francia. El diario deportivo L'Équipe dedicó su portada a la Selección y la bautizó como "Los inmortales", en reconocimiento a una nueva remontada en instancias decisivas.

"Argentina protagoniza otra remontada épica en las semifinales del Mundial contra Inglaterra y se une a España en la final", escribió el prestigioso medio francés, que además destacó la capacidad del equipo de Scaloni para revertir escenarios adversos.

"Argentina volvió a darle la vuelta a una situación que parecía perdida. Es como si no supieran ganar de otra manera, y es a este precio que defenderán su título mundial en cuatro días en Nueva York contra España", concluyó el periódico.

Con la clasificación asegurada, Argentina enfrentará a España este domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), en busca del bicampeonato mundial y de la cuarta estrella de su historia.