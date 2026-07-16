El profundo mensaje de Carolina Baldini a Giuliano Simeone tras el triunfo de la Selección: “Dejaste...”

Más adelante, la exmodelo dejó en claro que la emoción de acompañar a su hijo superó incluso el orgullo que sintió como hincha de la Selección Argentina. "Como argentina sentí orgullo. Como mamá, sentí algo mucho más grande: emoción, admiración y agradecimiento por poder verte cumplir tus sueños", expresó en el sentido mensaje.

En el tramo final de su posteo, Carolina Baldini remarcó que, más allá de todos los desafíos que puedan aparecer en la carrera de su hijo, ese partido tendrá para él un lugar especial para siempre.

"No importa cuántos partidos juegues en tu vida, este será uno de esos días que quedarán grabados para siempre. @giulisimeone te amo. Nos vemos en NY", concluyó la publicación, haciendo referencia a la final del Mundial 2026 que se disputará en Nueva York.

Como era de suponer, el mensaje no tardó en recibir miles de reacciones y comentarios de afecto por parte de seguidores y allegados, quienes celebraron el presente del joven futbolista con la camiseta argentina y las emotivas palabras de su mamá. Entre ellos apareció Yanina Latorre, amiga de Carolina Baldini desde hace años, quien le dedicó un cariñoso "Qué felicidad amiga de mi corazón".

Cuál fue el recuerdo de Dalma Maradona tras la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra que conmovió a todos

La victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no solo significó el pasaje a una nueva final del mundo, sino que también estuvo atravesada por escenas de profunda emoción. En ese contexto, Dalma Maradona protagonizó uno de los momentos más conmovedores al compartir un sentido homenaje a su padre, Diego Maradona, en una jornada que volvió a poner en primer plano el recuerdo del histórico enfrentamiento de 1986.

Tras el triunfo del equipo comandado por Lionel Scaloni, la actriz utilizó sus redes sociales para publicar distintas fotografías tomadas desde el estadio. En las postales, se mostró con una camiseta alusiva al recordado partido de México 1986 y junto a Ricardo "Gringo" Giusti y Carlos "Chino" Tapia, integrantes de aquel plantel campeón del mundo que compartió la gloria con el Diez.

A través de las imágenes, Dalma reflejó las sensaciones que atravesó durante una jornada tan especial y reconoció que, pese a la alegría por la clasificación, el partido también estuvo marcado por los nervios y el sufrimiento: "Y acá en la foto obvio ya haciéndome la canchera! Pero la sufrimos…Porque si no la sufrimos no somos nosotros!".

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando la hija de Diego Maradona se refirió directamente a la ausencia de su padre y al recuerdo que la acompañó desde que comenzó el viaje. "Y a vos que te puedo decir? Desde que me subí al avión que no paro de llorar! Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados!", escribió.

En ese mismo sentido, Dalma destacó el impacto que su padre continúa generando entre los hinchas y agregó: "No entendes la gente lo que es ,bueno en realidad lo debes saber porque te debe estar explotando la compu de pedidos!".

Finalmente, la actriz expresó el orgullo que siente por ser hija del ídolo argentino y celebró el desempeño del equipo nacional: "Y vos ahí firme con la selección que amas y siempre defendiste! Que orgullo ser tu hija! La cancha fue una locura con Leo y su equipazo que le pusieron todo lo que había que poner para ganarle a los ingleses!".