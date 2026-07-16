El masivo pedido de los hinchas argentinos a Lali Espósito para la final contra España

"Lali, anda sacándole polvo al vestido que usaste para cantar en la final del mundial... ¿Sabes a lo que me refiero no? Y anda mirando la agenda no sea cosa que pase lo que todos queremos y tengas que cancelar algún show", "Dale Lali, el domingo tenés que cantar, que el domingo tenemos que ganar", "Decime que el domingo lo volves a hacer", "Andá a cantar el domingo", fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en el último posteo de la cantante con el mismo pedido especial.

¿Irá Lali Espósito a cantar el himno nacional ante el pedido de sus fanáticos?

Cómo vivió Lali Espósito el partido entre Argentina e Inglaterra

Lali Espósito compartió varias imágenes en redes mostrando cómo vivió por televisión el partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

“Te amo enana faquera y argentina”, escribió su novio Pedro Rosemblat junto a una selfie en la que se los veía sonriendo ante la cámara tras la victoria de La Scaloneta.

Y después con su habitual humor publicó una antigua imagen de Lionel Messi tomando mates de espaldas al histórico Big Ben de Londres con la canción La cumbia de los trapos del grupo tropical Yerba Brava, tema muy cantado en cada mundial por la hinchada argentina.

El pasado 4 de julio la artista argentina fue una de las grandes protagonistas del Madrid Orgullo 2026 (MADO), la celebración LGTBIQ+ más importante de Europa, que reunió a más de 25.000 personas reunidas en Plaza de España.