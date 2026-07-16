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El masivo pedido de los hinchas argentinos a Lali Espósito para la final contra España

Apenas se confirmó el avance de la Argentina a la final del Mundial 2026, los fans de Lali Espósito se unieron en redes con un especial solicitud a la cantante.

16 jul 2026, 12:35
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El masivo pedido de los hinchas argentinos a Lali Espósito para la final contra España

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El masivo pedido de los hinchas argentinos a Lali Espósito para la final contra España

El enorme triunfo de Argentina frente a Inglaterra por 2 a 1 en la semifinal del Mundial 2026 alegró a todo el país y llenó de espectativas a todos de cara a la gran final del próximo domingo ante España en Nueva Jersey.

En ese contexto, apenas terminó el clásico ante los ingleses, los fanáticos de Lali Espósito se volcaron a su cuenta oficial de Instagram con un particular pedido vinculado a la Selección Argentina.

Los seguidores de Lali Espósito recordaron cuando la artista cantó el himno nacional en la final de Qatar 2022 ante Francia que terminó con la consagración del equipo de Lionel Scaloni por penales tras el empate 3-3.

En esa línea, los seguidores de la cantante buscan que se continúe con esa energía para la final con España y le pidieron a Lali que sea ella quien entone el himno otra vez el próximo domingo y hasta incluso que repita la misma vestimenta de aquel inolvidable día en Lusail.

"Lali, anda sacándole polvo al vestido que usaste para cantar en la final del mundial... ¿Sabes a lo que me refiero no? Y anda mirando la agenda no sea cosa que pase lo que todos queremos y tengas que cancelar algún show", "Dale Lali, el domingo tenés que cantar, que el domingo tenemos que ganar", "Decime que el domingo lo volves a hacer", "Andá a cantar el domingo", fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en el último posteo de la cantante con el mismo pedido especial.

¿Irá Lali Espósito a cantar el himno nacional ante el pedido de sus fanáticos?

Cómo vivió Lali Espósito el partido entre Argentina e Inglaterra

Lali Espósito compartió varias imágenes en redes mostrando cómo vivió por televisión el partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

“Te amo enana faquera y argentina”, escribió su novio Pedro Rosemblat junto a una selfie en la que se los veía sonriendo ante la cámara tras la victoria de La Scaloneta.

Y después con su habitual humor publicó una antigua imagen de Lionel Messi tomando mates de espaldas al histórico Big Ben de Londres con la canción La cumbia de los trapos del grupo tropical Yerba Brava, tema muy cantado en cada mundial por la hinchada argentina.

El pasado 4 de julio la artista argentina fue una de las grandes protagonistas del Madrid Orgullo 2026 (MADO), la celebración LGTBIQ+ más importante de Europa, que reunió a más de 25.000 personas reunidas en Plaza de España.

     

 

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