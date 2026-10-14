Bizcochitos de queso rápidos: la receta ideal para acompañar el mate

2. Amasado

Espolvorear ligeramente la mesada con harina y volcar la preparación con ayuda de un cornet, una espátula o las manos. Amasar de forma suave y continua durante 5 a 6 minutos. No es necesario obtener una superficie perfectamente plana ni completamente lisa: la masa debe quedar maleable y levemente rugosa.

3. Estirado y fijación del queso

Sobre la mesada enharinada, estirar la masa con un palote, procurando darle un grosor considerable y una forma rectangular o cuadrada. A continuación, distribuir por encima las dos cucharadas soperas restantes de queso rallado y pasar nuevamente el palote con suavidad para que el queso quede adherido a la masa.

4. Corte y distribución

Con una cuchilla o un cortante de repostería, cortar la masa en cuadrados, triángulos o círculos. Colocar las piezas separadas entre sí sobre una placa para horno previamente enmantecada o aceitada.

5. Pincelado y horneado

Pincelar la superficie de cada bizcochito con un poco de leche para favorecer el dorado. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 15 minutos aproximadamente, hasta que los bizcochitos estén dorados de manera pareja y listos para servir.