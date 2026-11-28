Qué dijo la exempleada de Wanda Nara

Lucía “Luli” Oliver, exasistente personal y secretaria privada de Wanda Nara, habló con Majo Martino tras el fallo laboral de primera instancia a su favor. En SQP (América TV), contó cómo vivió la exposición pública del conflicto y recordó el vínculo que tenía con la conductora y su familia.

“Contenta y festejando no estoy. Lo que se dio fue demas porque tenia una excelente relación con ella, su familia e hijos. Con todos. Me comporté muy bien como empleada y persona ”, le dijo a Martino.

Oliver también se refirió a las versiones que circularon en televisión desde que se conoció su demanda. “Dormi tranquila desde el día uno sabiendo que ellos lo saben y pensaban eso de mi, asi como también la gente que me conoce saben como soy, pero fue horrible pasar por una exposición de cosas que se dijeron en todos los programas que encima era mentira ”, agregó.

Al explicar cómo manejó el conflicto mientras avanzaba el juicio, señaló: “Lo más importante fue quedarse callada y que la Justicia tomara la decisión en base a lo que yo presente ”.

El reclamo se hizo público en noviembre de 2025. En su demanda, Oliver sostuvo que trabajaba para Nara desde marzo de 2023 y que, entre otras tareas, organizaba actividades familiares, coordinaba al personal doméstico y gestionaba turnos médicos. También afirmó que debía facturar para cobrar porque el vínculo no estaba debidamente registrado y reclamó por haberes adeudados y despido sin causa.

Según los fragmentos de la sentencia del 26 de noviembre de 2026 que Pepe Ochoa difundió en Bondi Live, la Justicia ordenó que Nara le pague a Oliver $11.200.583 más intereses. Con los honorarios, el monto asciende a $17.629.681 antes de sumar los intereses. En el mismo programa informaron que la defensa de la conductora prevé apelar.