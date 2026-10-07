Budín de durazno: la receta fácil, húmeda y con un toque de dulce de leche que lo hace irresistible

Triturar los duraznos: procesar o triturar la fruta hasta obtener una preparación bien deshecha.

Preparar la mezcla: incorporar los duraznos triturados, la leche condensada, los dos huevos y los 280 gramos de harina leudante. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes y conseguir una preparación homogénea.

Colocar en el molde: volcar la preparación en un molde de budín de 30 centímetros o en un molde tradicional para torta. De manera opcional, agregar dulce de leche en el interior para obtener un centro relleno.

Hornear: llevar al horno y cocinar hasta que el budín esté listo. La receta original no especifica la temperatura ni el tiempo exacto de cocción, por lo que esos valores dependerán del horno utilizado.

Humedecer con el almíbar: retirar el budín del horno y volcar por encima todo el líquido reservado. De esta manera, el almíbar se incorpora a la preparación y ayuda a conseguir una miga más húmeda y sabrosa.