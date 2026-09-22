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El budín de calabaza fácil y esponjoso que todos quieren probar

Una receta sencilla y deliciosa que combina calabaza, canela, nuez moscada y vainilla en una preparación suave y esponjosa. Lleva pocos ingredientes y se cocina en dos etapas para lograr una textura irresistible.

El budín de calabaza fácil y esponjoso que lleva pocos ingredientes y es exquisito. 

El budín de calabaza fácil y esponjoso que lleva pocos ingredientes y es exquisito. 

El budín de calabaza al horno es una preparación sencilla que combina una textura suave con el sabor de la canela, la nuez moscada y la vainilla. Con pocos ingredientes y un procedimiento simple, se puede preparar en casa y disfrutar durante una merienda.

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Ingredientes para preparar el budín de calabaza

  • 3 huevos grandes
  • 3 tazas de calabaza cocida y pisada
  • 2 cucharadas de manteca derretida
  • 1/4 de taza de leche entera
  • 6 cucharadas de harina de trigo para todo uso
  • 1 taza de azúcar
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1/4 de cucharadita de sal
  • 1/4 de cucharadita de nuez moscada
  • 1 1/2 cucharaditas de esencia de vainilla

Cómo preparar el budín de calabaza al horno

(La receta corresponde al canal de YouTube "Buen Provecho TV").

Primero, batir los tres huevos grandes. Luego, colocar los huevos batidos sobre las tres tazas de calabaza cocida y pisada y mezclar.

A continuación, incorporar la manteca derretida, la leche, la harina, el azúcar, la canela, la sal, la nuez moscada y la esencia de vainilla. Mezclar todos los ingredientes con una cuchara o batidor de mano hasta obtener una preparación homogénea.

Después, engrasar un molde para horno. Como referencia, se puede utilizar uno de aproximadamente 21,5 x 16,5 centímetros y 5 centímetros de profundidad.

Verter la preparación en el molde y llevar a un horno precalentado a 200 °C durante 25 minutos.

Pasado ese tiempo, bajar la temperatura a 175 °C y continuar la cocción durante otros 25 minutos.

Para comprobar que el budín está listo, insertar un palito de madera en el centro. Si sale sin restos de preparación, significa que la cocción está completa.

Finalmente, retirar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente durante aproximadamente 2 horas. Luego, cubrir y llevar a la heladera durante un mínimo de 3 horas antes de desmoldar y servir.

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