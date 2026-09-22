El budín de calabaza fácil y esponjoso que todos quieren probar

A continuación, incorporar la manteca derretida, la leche, la harina, el azúcar, la canela, la sal, la nuez moscada y la esencia de vainilla. Mezclar todos los ingredientes con una cuchara o batidor de mano hasta obtener una preparación homogénea.

Después, engrasar un molde para horno. Como referencia, se puede utilizar uno de aproximadamente 21,5 x 16,5 centímetros y 5 centímetros de profundidad.

Verter la preparación en el molde y llevar a un horno precalentado a 200 °C durante 25 minutos.

Pasado ese tiempo, bajar la temperatura a 175 °C y continuar la cocción durante otros 25 minutos.

Para comprobar que el budín está listo, insertar un palito de madera en el centro. Si sale sin restos de preparación, significa que la cocción está completa.

Finalmente, retirar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente durante aproximadamente 2 horas. Luego, cubrir y llevar a la heladera durante un mínimo de 3 horas antes de desmoldar y servir.