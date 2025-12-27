Wanda Nara y el terrible audio de Martín Migueles a Claudia Ciardone que desató versiones de engaño

Pero como si eso no bastase, en el programa de América TV agregaron que, después de escribirle, Migueles le envió la dirección de su casa e incluso le propuso una cita. Así las cosas, lo escandaloso de todo esto es que el cruce de estos mensajes de él con la ex Gran Hermano sucedieron hace pocas semanas cuando Martín ya estaba de novio con Wanda Nara, quien hace apenas unas horas blanqueó a través de sus redes que llevan seis meses en pareja con una romántica foto en las playas de Punta del Este donde celebraron la Nochebuena y la Navidad. ¿Escándalo en puerta?

IG Wanda Nara y Martín Migueles - 6 meses

Qué dijo Claudia Ciardone sobre los mensajes de Martín Migueles

Lejos de resultar una chisme de Yanina Latorre, la conductora de SQP (América TV) puso al aire a Claudia Ciardone, quien confirmó todo y aseguró que fue tal cual contaron en el programa. Asimismo, agregó que fue hace un mes que Martín Migueles empezó a escribirle: “Lo único que le pedí a él es que no me metiera en problemas porque yo estoy muy bien y en pareja. Que esto salga a mi no me suma”.

Acto seguido, explicó que lo conoció en un gimnasio de Nordelta, y que sólo estuvieron 3 meses juntos ya que terminaron en malos términos. “Yo sé que a él le gusta todo esto de armar quilombos con las mujeres. Cuando yo decido alejarme de él fue porque vino una chica en el gimnasio y me increpó. No sé si era la ex o si estaban en ese momento porque andaba con muchas a la vez”, disparó la ex Gran Hermano.

Embed

“Después saltó otra más… en el gimnasio éramos tres y yo me quería morir. Él, lo único que me pedía era que me muestre con él y yo no quería. Cuando vinieron las chicas le cuento al dueño del gimnasio y quedaron todos afuera”, continuó su relato.

Y sobre la charla que tuvieron días atrás, expresó: “Me llamó pidiéndome disculpas a través de un conocido en común. Me pareció bien y hasta ahí estuvo todo bien, y después viene y me dice de tomar un café, y le dije: ‘No. Mirá, no’. Y le di como un consejo de tía porque está en pareja con una persona muy mediática, y le digo que no haga estas cosas”.

“Me dijo que Wanda me odiaba, que no sé por qué…Él primero me dijo de tomar un café y después me pasó la dirección de su casa. Yo no quiero que me meta en problemas”, expresó con asombro y consultada sobre qué consejo le daría a Nara, retrucó: “Que esté atenta para que no le pase lo que me pasó a mí, que me estaba llamando para vernos”.