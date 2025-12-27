Wanda Nara y el terrible audio de Martín Migueles a Claudia Ciardone que desató versiones de engaño
La bomba la tiró Yanina Latorre en SQP al revelar que Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, le escribió a la ex Gran Hermano y le pasó su ubicación para verse. Aquí, el audio.
27 dic 2025, 12:51
Cuando la relación de Wanda Nara y Martín Migueles parecía consolidado y comenzaban a mostrarse sin filtros en las redes sociales, una revelación inesperada sacudió el vínculo. En Sálvese Quien Pueda (América TV), Yanina Latorre contó que él habría estado en contacto con Claudia Ciardone ya estando de novio con la conductora de MasterChef Celebrity.
Según revelaron en el programa, todo se habría desencadenado a partir de un encuentro casual de Migueles con alguien que conoce a Claudia. Esa persona fue quien actuó como nexo y le comunicó a la exparticipante de Gran Hermano que Martín quería volver a comunicarse y ofrecerle disculpas, según el relato de Yanina Latorre.
Ciardone lo había bloqueado luego de un breve romance que quedó en el pasado, pero ante este sorpresivo pedido, bajó la guardia y lo desbloqueó. Desde ese instante, fue Martín quien avanzó y tomó la iniciativa con una serie de mensajes directos.
Al aire se escuchó el audio en el que le escribía con tono cercano y hacía referencia al bloqueo en WhatsApp: “¿Qué haces, Clau? Que alegría escucharte. Bueno, si no tenés rencor o no te hice nada, todavía me aparece tu carita gris en WhatsApp (eso aparece cuando está bloqueado). Así que no sé, no va de la mano. Espero que estés bien. Un beso”.
Pero como si eso no bastase, en el programa de América TV agregaron que, después de escribirle, Migueles le envió la dirección de su casa e incluso le propuso una cita. Así las cosas, lo escandaloso de todo esto es que el cruce de estos mensajes de él con la ex Gran Hermano sucedieron hace pocas semanas cuando Martín ya estaba de novio con Wanda Nara, quien hace apenas unas horas blanqueó a través de sus redes que llevan seis meses en pareja con una romántica foto en las playas de Punta del Este donde celebraron la Nochebuena y la Navidad. ¿Escándalo en puerta?
Qué dijo Claudia Ciardone sobre los mensajes de Martín Migueles
Lejos de resultar una chisme de Yanina Latorre, la conductora de SQP (América TV) puso al aire a Claudia Ciardone, quien confirmó todo y aseguró que fue tal cual contaron en el programa. Asimismo, agregó que fue hace un mes que Martín Migueles empezó a escribirle: “Lo único que le pedí a él es que no me metiera en problemas porque yo estoy muy bien y en pareja. Que esto salga a mi no me suma”.
Acto seguido, explicó que lo conoció en un gimnasio de Nordelta, y que sólo estuvieron 3 meses juntos ya que terminaron en malos términos. “Yo sé que a él le gusta todo esto de armar quilombos con las mujeres. Cuando yo decido alejarme de él fue porque vino una chica en el gimnasio y me increpó. No sé si era la ex o si estaban en ese momento porque andaba con muchas a la vez”, disparó la ex Gran Hermano.
“Después saltó otra más… en el gimnasio éramos tres y yo me quería morir. Él, lo único que me pedía era que me muestre con él y yo no quería. Cuando vinieron las chicas le cuento al dueño del gimnasio y quedaron todos afuera”, continuó su relato.
Y sobre la charla que tuvieron días atrás, expresó: “Me llamó pidiéndome disculpas a través de un conocido en común. Me pareció bien y hasta ahí estuvo todo bien, y después viene y me dice de tomar un café, y le dije: ‘No. Mirá, no’. Y le di como un consejo de tía porque está en pareja con una persona muy mediática, y le digo que no haga estas cosas”.
“Me dijo que Wanda me odiaba, que no sé por qué…Él primero me dijo de tomar un café y después me pasó la dirección de su casa. Yo no quiero que me meta en problemas”, expresó con asombro y consultada sobre qué consejo le daría a Nara, retrucó: “Que esté atenta para que no le pase lo que me pasó a mí, que me estaba llamando para vernos”.