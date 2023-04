Camila de Gran Hermano: los detalles de la fiesta de cumpleaños y el insólito motivo por el que no invita a Romina Uhrig

Sin embargo, habrá varios ausentes como Agustín Guardis y Tomás Holder. Y, tampoco estará entre la nómina de invitados Romina Uhrig.

Según se supo este sitio, fue la madre de las gemelas la que le pidió a Camila que no la invite por el “bullying” y las cosas que dijo sobre ella dentro de la casa.

El desesperado pedido de ayuda de Camila de Gran Hermano 2022 tras ser víctima de un fraude

Cuando estaba en la casa de Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio fue clara: su paso por el reality era un puente para lanzarse de lleno como cantante, y lo estaba logrando con su primer canción, "Sola, solita".

Sin embargo, la ex participante no la está pasando nada bien, y subió un desesperado pedido de ayuda a sus redes sociales en el que asegura haber sido víctima de un fraude.

"Chicos, necesito su ayuda. La verdad es que alguien, no sé quién, subió mi tema a Spotify haciéndose pasar por mí. El tema de "Sola solita" como si yo lo hubiera subido. Y necesito saber quién es", comenzó en su descargo.

"Me ven matada porque estuve media triste y ahora me entero de esto y es como '¿qué carajos?'. Necesito por favor que lo denuncien. No sé si se denuncia a alguien o si tengo que denunciar la página. Necesito que me digan quién es así puedo contactarme con él porque es ilegal esto. Les pido a toda la people que si llegan a ver mi tema en Spotify, por favor lo denuncien porque no soy yo", finalizó la cantante, súper angustiada.