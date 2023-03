Camila, la hermana de Thiago, mandó su video para ingresar a Gran Hermano 2023: "Soy una cara bonita"

"Me llamo Camila, tengo 28 años y soy de Virrey del Pino... Me gustaría entrar a la casa de GH por la experiencia. Soy divertida, auténtica, jodona, no me gusta la mala vibra... Quiero mostrarme tal cual soy", señaló Camila.

En el mismo clip, Cami dejó bien en claro que nada le importa lo que dicen de ella. "No me importa lo que la gente opine de mí... Si soy gorda o flaca, me amo y muestro cómo soy... Amo que la otra gente se refleje en mí porque hay mucha gente que no se quiere. Sinceramente, soy una carita bonita... Me gusta bailar, joder, estar en familia y me encantaría vivir esta experiencia", señaló.

La palabra de Ceferino Reato tras las versiones de cachetazo de Romina Uhrig durante el debate de Gran Hermano 2022

Gran Hermano 2022 acaba de terminar en la pantalla de Telefe luego de más de cinco meses por el que pasaron 20 participantes y semanalmente tuvo los debates de los analistas que desmenuzaron cada uno de los movimientos de los competidores.

Entre ellos, se destacó la participación de Ceferino Reato quien no dudó en expresar su parecer de cada uno de ellos, y a lo largo del juego fue consecuente al referirse a Romina Uhrig.

Lo cierto es que muchos de los dichos de la ex diputada kirchnerista le hicieron ruido al reconocido periodista, politólogo y escritor argentino y así lo hizo saber en todo momento, incluso frente a ella cara a cara, lo que en ciertos momentos provocó la instintiva reacción de Uhrig defendiéndose.

Es así que en las últimas horas circuló en las redes sociales una fuerte versión asegurando que anoche Romina se habría acercado al analista de GH y le habría reclamado sus opiniones sobre ella con un fuerte cachetazo.

Ante este creciente rumor, PrimiciasYa se comunicó con Ceferino Reato quien aseguró que se trató de una "Fake news absoluta, lo mismo que la pelea entre Ubfal y Brel la noche anterior". Al mismo tiempo, el periodista remarcó lo alarmante que le resulta que "las fake sean cada vez más sofisticadas" a la hora de generar contenido falso.

Por último, consultado por este portal sobre su relación con la ex diputada, Reato remarcó que "Romina es una dama más allá de las diferencias de opinión" descartando de plano cualquier reacción violenta por parte de la ex Gran Hermano.