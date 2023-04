El desesperado pedido de ayuda de Camila de Gran Hermano 2022 tras ser víctima de un fraude

Embed

"Chicos, necesito su ayuda. La verdad es que alguien, no sé quién, subió mi tema a Spotify haciéndose pasar por mí. El tema de "Sola solita" como si yo lo hubiera subido. Y necesito saber quién es", comenzó en su descargo.

"Me ven matada porque estuve media triste y ahora me entero de esto y es como '¿qué carajos?'. Necesito por favor que lo denuncien. No sé si se denuncia a alguien o si tengo que denunciar la página. Necesito que me digan quién es así puedo contactarme con él porque es ilegal esto. Les pido a toda la people que si llegan a ver mi tema en Spotify, por favor lo denuncien porque no soy yo", finalizó la cantante, súper angustiada.

camila lattanzio 1.jfif

El imperdible blooper de Marcos de Gran Hermano 2022 en vivo: le dio un golpe a Romina, en medio de una coreo

El domingo, el ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio, estuvo en La Peña de Morfi con algunos de sus ex compañeros del reality, Julieta Poggio, Daniela Celis, Romina Uhrig, Marcos Ginocchio, Nacho Castañares y Agustín Guardis.

En el programa de Telefe, el salteño recreó junto a los hermanitos la coreo que tuvieron que armar para una prueba, al ritmo de Con calma de Dady Yankee. Disney -como le decían en la casa- fue la encargada de dirigirlos.

Embed

En el cuadro final de la coreo, Marcos hizo un movimiento en falso y le dio un fuerte golpe en la cara de Romina. De todos modos, los chicos lograron continuar y terminar con la replica de lo que hicieron en el reality.

Cuando terminaron, Romina soltó una carcajada, al igual que sus ex compañeros. Al parecer, los ex participantes de Gran Hermano 2022 mantienen un excelente vínculo, más allá del programa.