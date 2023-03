Romina Uhrig responsabilizó a Camila por su quiebre con Alfa en Gran Hermano 2022: "Ella vino a romper..."

Sin embargo, el ingreso de Camila a la casa fue, según Romina, el detonante en la relación con el participante de 61 años. "Ella vino a romper todo, llegó con información de afuera y a Alfa le afectó mucho su ingreso, las cosas que gritaban desde afuera y demás", aseguró.

image.png

Si bien en el Debate de Gran Hermano del martes la "parejita" dentro de la casa hizo las pases, la última eliminada se mostró dolida ante los desplantes del hombre de Tigre: "Yo estuve para él pero él no estuvo para mi, y se lo dije incluso tanto adentro como fuera de la casa", dijo.

En la misma línea, reconoció que "le preguntaba al psicólogo que hacía mal para que él me trate así, y me cargaba esa mochila", dijo.

El punto de quiebre, además del ingreso de Camila, se dio cuando discutieron sobre las hijas de Romina. "No me gustó cuando él me dijo que me hacía la víctima y que deje de mostrar la foto de las nenas para dar lástima, algo que no era así. Si yo mostraba la foto era para que ellas vean que su mamá estaba con ellas de alguna manera", se lamentó y sumó, "jamás usaría a mis hijas para dar lástima".

"Así que opté por lo más sano, que fue romper esa especie de pareja que éramos dentro de la casa, me cansó que él me acuse de todo, hasta de perder en uno de los juegos, era insostenible", cerró Romina.

image.png

Así fue el esperado y sorprendente encuentro entre Alfa y Romina fuera de la casa de Gran Hermano 2022

Si hay dos participantes que dejaron su huella en la casa de Gran Hermano 2022, ellos son Romina Uhrig y Walter Alfa Santiago, y ahora, ambos fuera de la casa más famosa del país por decisión del público, volvieron a verse las caras y este martes se encontraron para protagonizar un momento bastante emotivo en el marco de una emisión plagada de peleas y acusaciones.

Luego de la aquel recordado cruce en el que el participante de 61 años cuestionó la maternidad de la ex diputada, la relación entre ellos se quebró, y en el íntimo de Romina con Santiago del Moro, el reencuentro era lo más esperado por todos los fanáticos del reality.

Embed

La actitud de Alfa con ella fue conciliadora en todo momento, incluso la defendió ante la infinidad de ataques que recibió por parte de sus ex compañeros y analistas del ciclo de Telefe. “Creo que no es momento de tirarle dardos”, dijo el hombre de Tigre.

Y lo que pasó luego fue, sin duda, uno de los momentos más esperados: ambos, en medio del estudio, hicieron las paces y firmaron la paz, sellando todo con un abrazo sincero, o por lo menos eso pareció, dejando atrás la grieta que los supo dividir.