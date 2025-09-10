Luciana Salazar reveló picantes detalles de su reclamo millonario contra Martín Redrado

En medio del móvil con el ciclo de espectáculos, la periodista Paula Varela le preguntó por la actitud del economista: "¿Él lo hace por dinero o lo hace por ego? ¿Porque sigue enamorado de vos, porque se lo dice la novia actual? ¿Por qué es?"

Luciana respondió con firmeza: "Tengo dos teorías. Descarto absolutamente lo monetario, porque todos sabemos el nivel económico que tiene Redrado. Lo sé yo, fui 8 años su pareja. Con las personas que tenemos en común tenemos dos teorías. La primera es que realmente es algo emocional y él no puede terminar de cortar esto, el que dilata es él poniendo nuevas causas, sigue poniendo piedras en el camino para que todo tarde más".

Por último, la rubia remarcó que la palabra de su expareja "no tiene valor": "El que demostró públicamente que mintió con todo es él. Primero le dijo a los periodistas que no había firmado nada, cuando salieron a la luz las cosas tuvo que decir que firmó y después tuvo que decir bajo extorsión".

¿Cuál fue la millonaria cifra que Luciana Salazar exigió para cerrar el conflicto con Redrado?

Luciana Salazar no pudo contener su alegría tras conocerse que la Justicia falló a su favor y reactivó la causa que inició contra Martín Redrado por no cumplir con el pago de la cuota alimentaria correspondiente a su hija Matilda.

La mediática aseguró que el economista firmó de manera voluntaria un acuerdo en el que se comprometía a cubrir los gastos de crianza de la niña hasta que cumpliera los 18 años. Según Salazar, Redrado cumplió con lo pactado durante los primeros años, pero luego dejó de hacerlo.

Ante esta situación, Luciana decidió llevar el conflicto al ámbito judicial para exigir el cumplimiento del acuerdo. Redrado, en cambio, sostiene que fue presionado para firmarlo y presentó una denuncia penal contra Salazar por presunta extorsión.

En medio del conflicto, se conoció la cifra millonaria que habría solicitado Salazar para cerrar el tema, y el monto que Redrado habría ofrecido como contrapropuesta.

Según contó Pampito en Puro Show (El Trece), el economista habría puesto sobre la mesa una oferta de 100 mil dólares para terminar con el litigio. Sin embargo, la modelo habría exigido un millón. “Por supuesto que no llegaron a un acuerdo y esto va a continuar”, afirmó el conductor.

Sumando más información, Angie Balbiani agregó: “Ellos arreglaron un monto que es alto y esto que ofreció Redrado para arreglar era un chiste al lado de lo que habían acordado”, dejando en claro que las diferencias económicas entre ambas partes siguen siendo significativas.