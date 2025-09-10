¿Hay amor? Ángela Torres y Marcos Giles, el ship que enloquece a todos en redes sociales

El ida y vuelta entre los dos se convirtió en uno de los clips más compartidos del día, alimentando el debate entre quienes aseguran que se trata de una estrategia de show y aquellos que creen que la química es real. Lo cierto es que, con cada aparición conjunta, Marcos y Ángela refuerzan la intriga sobre la verdadera naturaleza de su relación.

¿Quién es Marcos Giles?

Marcos Giles, conocido en redes como El Mito, es un creador de contenido y comunicador argentino que ha ganado popularidad en plataformas como TikTok, Instagram y Luzu TV. En TikTok, se destaca por sus videos de humor y estilo de vida, acumulando más de 375.000 seguidores.

En el ámbito televisivo, forma parte del equipo de Nadie Dice Nada, un programa de Luzu TV que combina entretenimiento y actualidad. Además, es co-conductor de Algo Va a Picar, otro ciclo de Luzu TV que aborda temas de interés general con un enfoque fresco y dinámico.

Su estilo auténtico y su capacidad para conectar con la audiencia lo han posicionado como una figura emergente en el panorama digital argentino. Marcos se caracteriza por su espontaneidad y cercanía con los seguidores, lo que le ha permitido consolidar una comunidad leal que sigue sus contenidos con entusiasmo. Sus colaboraciones y apariciones en distintos programas también reflejan su versatilidad como comunicador y su crecimiento constante dentro del mundo del entretenimiento.

¿Cuánto tiempo estuvieron en pareja Ángela Torres y Rusherking?

Ángela Torres y Rusherking mantuvieron una relación amorosa que se extendió por aproximadamente un año y medio. Su vínculo comenzó a principios de 2024 y concluyó a mediados de junio de 2025.

Durante este tiempo, la pareja compartió momentos públicos y privados, incluyendo viajes y colaboraciones musicales, como su tema conjunto "Mitad".

Sin embargo, enfrentaron desafíos personales que llevaron a su separación. Ángela mencionó que, tras la ruptura, se encontró en una situación económica difícil, mientras que Rusherking expresó su malestar por las declaraciones públicas de su expareja sobre su relación. A pesar de la ruptura, ambos han afirmado que la decisión fue tomada en buenos términos y con respeto mutuo.