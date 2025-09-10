A24.com

¿Hay amor? Ángela Torres y Marcos Giles, el ship que enloquece a todos en redes sociales

Ángela Torres vivió un momento romántico al aire con Marcos Giles en Luzu TV y los fans de ambos hicieron explotar las redes sociales.

10 sept 2025, 14:43
El vínculo entre Marcos Giles y Ángela Torres volvió a dar que hablar y sumó un episodio que rápidamente se volvió viral. Durante la transmisión en vivo de Nadie Dice Nada, el streamer sorprendió a todos al irrumpir en el estudio disfrazado de oso. Con un ramo de flores escondido bajo el traje, se acercó a la cantante y se lo entregó en medio de la sorpresa general.

El gesto romántico generó una reacción inmediata: gritos en el estudio, aplausos y una lluvia de comentarios en redes sociales. Los seguidores del programa no tardaron en expresar su entusiasmo y muchos lo interpretaron como la confirmación de un romance. “Ya está, son novios”, escribió un usuario. Otros se sumaron con frases como “El ship es real”, “Esto no se actúa” y “Marcos Giles está en modo príncipe azul”, que rápidamente se multiplicaron tanto en X como en Instagram.

La protagonista de la escena no se quedó atrás. Aunque Ángela mostró sorpresa y emoción por el inesperado gesto, también aprovechó el momento para marcarle los puntos a Giles. Con tono irónico, recordó los coqueteos recientes del streamer con Lucila “La Tora” Villar, ex participante de Gran Hermano, en otra transmisión que había quedado registrada en YouTube.

“Que vengas acá vestido de oso, me des flores y después yo tener que entrar a YouTube y ver ‘Marquitos y La Tora’, Marquitos esto, Marquitos lo otro… Es una paja. Da vergüenza por vos, es para hacerte quedar bien a vos, lanzó filosa la cantante, dejando a todos boquiabiertos en el piso del programa.

El ida y vuelta entre los dos se convirtió en uno de los clips más compartidos del día, alimentando el debate entre quienes aseguran que se trata de una estrategia de show y aquellos que creen que la química es real. Lo cierto es que, con cada aparición conjunta, Marcos y Ángela refuerzan la intriga sobre la verdadera naturaleza de su relación.

¿Quién es Marcos Giles?

Marcos Giles, conocido en redes como El Mito, es un creador de contenido y comunicador argentino que ha ganado popularidad en plataformas como TikTok, Instagram y Luzu TV. En TikTok, se destaca por sus videos de humor y estilo de vida, acumulando más de 375.000 seguidores.

En el ámbito televisivo, forma parte del equipo de Nadie Dice Nada, un programa de Luzu TV que combina entretenimiento y actualidad. Además, es co-conductor de Algo Va a Picar, otro ciclo de Luzu TV que aborda temas de interés general con un enfoque fresco y dinámico.

Su estilo auténtico y su capacidad para conectar con la audiencia lo han posicionado como una figura emergente en el panorama digital argentino. Marcos se caracteriza por su espontaneidad y cercanía con los seguidores, lo que le ha permitido consolidar una comunidad leal que sigue sus contenidos con entusiasmo. Sus colaboraciones y apariciones en distintos programas también reflejan su versatilidad como comunicador y su crecimiento constante dentro del mundo del entretenimiento.

¿Cuánto tiempo estuvieron en pareja Ángela Torres y Rusherking?

Ángela Torres y Rusherking mantuvieron una relación amorosa que se extendió por aproximadamente un año y medio. Su vínculo comenzó a principios de 2024 y concluyó a mediados de junio de 2025.

Durante este tiempo, la pareja compartió momentos públicos y privados, incluyendo viajes y colaboraciones musicales, como su tema conjunto "Mitad".

Sin embargo, enfrentaron desafíos personales que llevaron a su separación. Ángela mencionó que, tras la ruptura, se encontró en una situación económica difícil, mientras que Rusherking expresó su malestar por las declaraciones públicas de su expareja sobre su relación. A pesar de la ruptura, ambos han afirmado que la decisión fue tomada en buenos términos y con respeto mutuo.

     

 

