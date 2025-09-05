La intempestiva actitud de Camila Homs cuando le preguntaron por la boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

“Parte de ese contrato es no hablar el uno del otro. Y en caso de que hablen el uno del otro, se revé el contrato. Y dentro del contrato está la plata que ella recibe mensualmente y el acuerdo que tienen con los hijos”, profundizó Balbiani.

El conductor agregó: “por eso se entiende entonces lo que veíamos recién en la venta del enojo”.

“Ese contrato parece que la puso nerviosa a Camila. Vamos a ver porque a Camila la fuimos a buscar, le preguntamos de todo y cuando aparece el nombre Rodrigo, reacciona de la siguiente manera”, presentó Matías Vázquez la nota.

Sobre su embarazo, Homs contó: “Estoy muy contenta con esta etapa de mi vida. Tuve antojos, no muy raros, pero sí, hubo cositas”.

“Hice streaming, los invito a todos que lo vean, Multitalent TV. Estuvo buenísimo, me divertí muchísimo. Como siempre digo, la charla con las chicas es como una charla de amigas. Se convierte en algo súper ameno, se pasa volando. Así que si quieren saber todo de mi embarazo, lo pueden ver”, promocionó la modelo su proyecto actual.

Acerca de sus hijos, Camila explicó: “Les conté de a poquito, va fluyendo todo bien. Al principio costó, pero bueno, ahora todo súper”.

Cuando le consultaron por el casamiento de Rodrigo con Tini, y si se había enterado por los medios o sus hijos, su rostro cambió de inmediato.

La modelo se despidió diciendo: “No, no voy a hablar de ellos, gracias. No, no sé nada, gracias”, antes de darse vuelta y abandonar la entrevista.

Pampito justificó la reacción de Homs: “Bueno, por supuesto que es entendible que no quiera hablar del tema. Sobre todo porque si ya están medianamente en paz, por más que no haya vínculos, y acordaron, como dice Angie, un contrato donde no se puede hablar de uno el otro. Está bien, está pasando otro momento, está en otra, va a ser mamá”.

Camila Homs mostró su pancita de embarazada desde la Patagonia

Hace dos semanas, Camila Homs y el futbolista José “Principito” Sosa confirmaron que están esperando su primera hija juntos. La pareja lleva dos años de relación y, aunque será su primer bebé en común, ambos ya son padres por separado.

Camila es mamá de Francesca y Bautista, fruto de su relación anterior con Rodrigo De Paul. Por su parte, Sosa tiene dos hijas, Rufina y Alfonsina, nacidas de su vínculo con Carolina Alurralde. La familia ensamblada que están formando se muestra cada vez más unida y feliz.

Homs se tomó unos días para pasar unas vacaciones en el sur argentino, donde cumplió uno de los sueños de sus hijos: conocer la nieve. La modelo compartió en sus redes sociales varias postales de Francesca y Bautista jugando entre paisajes nevados, haciendo muñecos y practicando deportes de invierno, en un entorno que combina diversión y naturaleza.

Además de los momentos familiares, Camila también se tomó un tiempo para relajarse. Mostró imágenes del hotel donde se hospedó, destacando el spa y la piscina climatizada, donde aprovechó para descansar y mimarse un poco durante su embarazo.

En otra serie de fotos, posó junto a un lago, luciendo su pancita con un look deportivo. También compartió una selfie en la que se la ve con un vestido ajustado color chocolate, mostrando con orgullo el crecimiento de su embarazo.

La modelo atraviesa esta etapa con mucha alegría y plenitud, combinando el disfrute de la maternidad con momentos de conexión familiar y bienestar personal.

