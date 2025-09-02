Se filtró qué harán Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras confirmarse que no se casarán

Embed

Y mientras la conductora intentaba analizar las palabras del letrado, éste confirmó que "no va a haber firma", frente a sus amigos y familiares por lo menos en futuro inmediato. Al tiempo que luego sumó enigmático: “Lo que sí sé es que sí hay vestidos, pero no los vestidos que se dicen. Y hay un plan, hay una fiesta”.

De esta manera, mientras muchos comenzaron a especular sobre la unión que tendría la pareja, que aparentemente no estaría vinculado con lo legal, aunque sí con lo sentimental, motivo por el que la parejita lo que querría es celebrar su nueva apuesta al amor junto a todos sus amigos y seres queridos.

Es por eso que desde las redes sociales, aseguran que Tini y Rodrigo seguirían adelante con la organización de una impresionante celebración que arriesgan podrían ser el 18 de diciembre de este año 2025.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Cuáles son los datos que habían trascendido sobre la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La realidad es que hace varios días Pepe Ochoa había en LAM (América TV) que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya habían acordado fecha y lugar para su boda y, según revelaron, la pareja estaba planeando casarse en la Argentina. "Tiene lugar de casamiento", confirmó entonces el periodista que está reemplazando a Ángel de Brito en el programa de espectáculos mientras está de vacaciones.

"Se van a casar en diciembre, se quieren casar en Argentina. La idea sería para la segunda quincena de diciembre, antes de las fiestas. A mí me dicen que sería entre el 16 y el 20. Me la jugaría por el 18", confió la panelista Cande Mazzone.

Y en ese sentido deslizó que ya tendrían pensado el lugar ideal para llevar a cabo la celebración. "Tienen un lugar muy visto, les encantó, les gustaría hacerlo ahí. Ya se casaron amigos de ellos ahí: Dok Haras, en Exaltación de la Cruz. Ahí se casaron Stefi Roitman y Ricky Montaner, Oriana Sabatini y Paulo Dybala y Jorge Lanata y Elba Marcovecchio".

"Puede existir la posibilidad de hacer algo en el exterior también, los dos son argentinos, los dos tienen mucha familia acá, son muy familieros ambos y me dijeron que sería el lugar elegido para casarse", sumó la angelita.

Y sobre el lujoso y exclusivo lugar elegido para el evento, Pepe Ochoa confió: "El lugar te ofrece todo. El alquiler no baja de los 150 mil dólares".