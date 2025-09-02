A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿Y AHORA?

Se filtró qué harán Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras confirmarse que no se casarán

En medio de las fuertes versiones de casamiento de la cantante y el futbolistas, se conoció por qué Tini Stoessel, y Rodrigo de Paul habrían suspendido la boda.

2 sept 2025, 15:15
Se filtró qué harán Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras confirmarse que no se casarán
Se filtró qué harán Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras confirmarse que no se casarán

Se filtró qué harán Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras confirmarse que no se casarán

Está claro que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul viven su mejor momento como pareja luego de su reconciliación hace ya unos meses, y tras las fuertes versiones de casamiento, donde hasta ya se habló de una fecha puntual, de la diseñadora del vestido de novia y hasta de un contrato prenupcial para preservar sus respectivos patrimonios.

Pero ocurre que en las últimas horas, Mauricio D'Alessandro lanzó una verdadera bomba en DDM, el magazine que conduce Mariana Fabbiani en las tardes de América TV, al asegurar que el futbolista del Inter Miami e integrante de la Scaloneta y la cantante pop finalmente no se casarán a pesar de que la organización del evento continúa en pie.

Leé también

Afirman que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul habrían suspendido el casamiento: explosivos detalles

Afirman que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul habrían suspendido el casamiento: explosivos detalles

La realidad es que hace algunas semanas trascendió que Tini ya habría comenzado a avanzar con el diseño del vestido de novia tras decidirse por la diseñadora americana Romona Keveza, quien ya estaría trabajando con el modelo elegido por la argentina en su atelier de Miami.

Así las cosas, el popular abogado aseguró que la parejita no contraerá matrimonio. “No hay prenupcial, no se van a casar. Bombazo para DDM”, disparó el letrado mientras pidió efusivo que lo hicieran hablar más.

Embed

Y mientras la conductora intentaba analizar las palabras del letrado, éste confirmó que "no va a haber firma", frente a sus amigos y familiares por lo menos en futuro inmediato. Al tiempo que luego sumó enigmático: “Lo que sí sé es que sí hay vestidos, pero no los vestidos que se dicen. Y hay un plan, hay una fiesta”.

De esta manera, mientras muchos comenzaron a especular sobre la unión que tendría la pareja, que aparentemente no estaría vinculado con lo legal, aunque sí con lo sentimental, motivo por el que la parejita lo que querría es celebrar su nueva apuesta al amor junto a todos sus amigos y seres queridos.

Es por eso que desde las redes sociales, aseguran que Tini y Rodrigo seguirían adelante con la organización de una impresionante celebración que arriesgan podrían ser el 18 de diciembre de este año 2025.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Cuáles son los datos que habían trascendido sobre la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La realidad es que hace varios días Pepe Ochoa había en LAM (América TV) que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya habían acordado fecha y lugar para su boda y, según revelaron, la pareja estaba planeando casarse en la Argentina. "Tiene lugar de casamiento", confirmó entonces el periodista que está reemplazando a Ángel de Brito en el programa de espectáculos mientras está de vacaciones.

"Se van a casar en diciembre, se quieren casar en Argentina. La idea sería para la segunda quincena de diciembre, antes de las fiestas. A mí me dicen que sería entre el 16 y el 20. Me la jugaría por el 18", confió la panelista Cande Mazzone.

Embed

Y en ese sentido deslizó que ya tendrían pensado el lugar ideal para llevar a cabo la celebración. "Tienen un lugar muy visto, les encantó, les gustaría hacerlo ahí. Ya se casaron amigos de ellos ahí: Dok Haras, en Exaltación de la Cruz. Ahí se casaron Stefi Roitman y Ricky Montaner, Oriana Sabatini y Paulo Dybala y Jorge Lanata y Elba Marcovecchio".

"Puede existir la posibilidad de hacer algo en el exterior también, los dos son argentinos, los dos tienen mucha familia acá, son muy familieros ambos y me dijeron que sería el lugar elegido para casarse", sumó la angelita.

Y sobre el lujoso y exclusivo lugar elegido para el evento, Pepe Ochoa confió: "El lugar te ofrece todo. El alquiler no baja de los 150 mil dólares".

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel (1)

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Tini Stoessel Rodrigo De Paul

Lo más visto