El primer gesto público de Tini Stoessel a Rodrigo de Paul tras la reconciliación

Tini y De Paul

La sorpresiva aparición de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en el recital de Lali Espósito

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel dejaron atrás el bajo perfil y este fin de semana se mostraron juntos en el recital de Lali Espósito en el estadio de Vélez, generando una verdadera revolución en redes sociales.

Después de varios meses en los que cada uno estuvo enfocado en sus compromisos profesionales en distintos rincones del mundo, lograron coincidir y ahora se los ve más unidos que nunca, disfrutando de su relación sin esconderse.

Como era de imaginar, los fanáticos comenzaron a subir fragmentos del primero de los shows que Lali dio este fin de semana, y entre los videos y fotos, la presencia de Tini y De Paul se volvió el centro de todas las miradas.

Tras la difusión masiva de las imágenes, las reacciones no tardaron en aparecer. “No lo puedo creer que estuve en el mismo lugar con ellos”, “Y con De Paul madres las amo”, “Amo que se junten, al final son dos artistas que solo quieren compartir su música y buena onda”, “Aguante Tini”, escribieron algunos usuarios en redes, celebrando el momento.