El primer gesto público de Tini Stoessel a Rodrigo de Paul tras la reconciliación

Tini Stoessel sorprendió a Rodrigo de Paul con un gesto en las redes y tras la reconciliación. Los detalles en esta nota.

8 sept 2025, 10:38
Y en las últimas horas, la cantante volvió a darle like a una publicación del futbolista. ¿Cuál fue el posteo especial que eligió Tini? Se trató del emotivo mensaje que Rodrigo le dedicó a Lionel Messi, luego del partido de la Selección Argentina contra Venezuela, que marcó la última presentación oficial del Diez en las Eliminatorias Sudamericanas con la celeste y blanca.

“No sé hasta cuándo, pero hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. GRACIAS MAESTRO”, escribió de Paul en Instagram, junto a imágenes del partido con Messi, el 5 de septiembre.

Y como no podía ser de otra manera, Tini no dudó en ponerle “me gusta” a su publiación. El primer like tras la reconciliación y los rumores de casamiento.

La sorpresiva aparición de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en el recital de Lali Espósito

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel dejaron atrás el bajo perfil y este fin de semana se mostraron juntos en el recital de Lali Espósito en el estadio de Vélez, generando una verdadera revolución en redes sociales.

Después de varios meses en los que cada uno estuvo enfocado en sus compromisos profesionales en distintos rincones del mundo, lograron coincidir y ahora se los ve más unidos que nunca, disfrutando de su relación sin esconderse.

Como era de imaginar, los fanáticos comenzaron a subir fragmentos del primero de los shows que Lali dio este fin de semana, y entre los videos y fotos, la presencia de Tini y De Paul se volvió el centro de todas las miradas.

Tras la difusión masiva de las imágenes, las reacciones no tardaron en aparecer. “No lo puedo creer que estuve en el mismo lugar con ellos”, “Y con De Paul madres las amo”, “Amo que se junten, al final son dos artistas que solo quieren compartir su música y buena onda”, “Aguante Tini”, escribieron algunos usuarios en redes, celebrando el momento.

