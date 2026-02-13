El pasado vuelve a tocar la puerta: los signos que podrían reencontrarse con su ex en los próximos días

Cáncer es uno de los signos más conectados con la memoria emocional. En estos días, puede aparecer alguien del pasado que todavía ocupa un lugar en su corazón. Puede tratarse de un mensaje, una llamada o incluso un encuentro casual.

El desafío para este signo será no dejarse llevar solo por la nostalgia. El reencuentro puede traer claridad, pero también exige revisar qué cambió desde la última vez y si ese vínculo todavía tiene sentido en el presente.

Libra: conversaciones pendientes

Libra entra en un período donde las relaciones del pasado vuelven a aparecer, sobre todo aquellas que terminaron sin demasiadas explicaciones. Puede surgir la oportunidad de una charla que quedó inconclusa o de un contacto inesperado a través de redes sociales.

Este signo suele buscar el equilibrio, por lo que el reencuentro puede servir para cerrar una etapa o aclarar sentimientos. Más que una reconciliación, el universo le propone entender lo que pasó y encontrar paz emocional.

Escorpio: emociones que resurgen con intensidad

Escorpio no olvida fácilmente, y en estos días puede sentir que una historia del pasado vuelve a activarse. Puede ser a través de un mensaje, un recuerdo fuerte o una situación que lo conecta nuevamente con esa persona.

El reencuentro, si se da, no será superficial. Este signo tiende a vivir las emociones con profundidad, por lo que deberá preguntarse si ese regreso representa una oportunidad real o solo una prueba para cerrar definitivamente esa etapa.

Piscis: el pasado toca el corazón

Piscis se encuentra en un momento de sensibilidad especial, con el Sol acercándose a su signo. Esta energía puede traer recuerdos, sueños o incluso contactos concretos con un ex.

El reencuentro puede tener un tono emocional y nostálgico, pero también revelador. Piscis tendrá la oportunidad de ver esa historia desde otro lugar y decidir si forma parte de su futuro o si es momento de soltarla definitivamente.

Tauro: lo que parecía estable, cambia

Tauro suele evitar los cambios bruscos en su vida emocional, pero en estos días puede encontrarse con una sorpresa. Un ex podría aparecer de manera inesperada, generando dudas y emociones mezcladas.

Este signo deberá evaluar con calma si ese regreso tiene bases reales o si responde solo a una necesidad momentánea de compañía o estabilidad.

Sagitario: un encuentro inesperado

Sagitario es un signo que mira hacia adelante, pero en estos días puede cruzarse con alguien que formó parte de su pasado. Puede ser en un evento, un viaje corto o incluso en un lugar habitual.

El encuentro puede ser breve, pero significativo. Este signo tendrá la oportunidad de comprobar cuánto cambió y qué lugar ocupa hoy esa historia en su vida.

El clima emocional de estos días invita a revisar el pasado, pero no necesariamente a volver a él. En muchos casos, estos reencuentros funcionan como una forma de cierre, de comprensión o de aprendizaje.

El universo propone mirar hacia atrás con conciencia, sin idealizar lo que fue ni negar lo que se siente. Para algunos signos, el contacto con un ex puede traer claridad; para otros, será una confirmación de que es mejor seguir adelante.

La clave estará en no actuar desde la impulsividad ni desde la nostalgia. Escuchar lo que el presente pide y observar si ese regreso tiene sentido en la vida actual será fundamental.

Porque, a veces, el pasado vuelve no para quedarse, sino para enseñar una última lección antes de que una nueva etapa comience.