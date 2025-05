Caputo cruzó a Darín por las empanadas y estalló el debate: ¿cuánto cuesta una docena?

Sin embargo, el dato no pasó desapercibido para el ministro de Economía, Luis Caputo, quien salió al cruce con un mensaje directo: “Las empanadas no valen eso, Ricardito. Se quiso hacer el nacional y popular”, retrucó Caputo, y agregó: “Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio. Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes”.