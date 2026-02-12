Rating del miércoles: la serie de la China Suárez bajó y Wanda Nara lideró ampliamente

MasterChef Celebrity 2026

Cuánto rating hizo la ficción de la China Suárez en El Trece

En El Trece lo más visto fue El Zorro con 4.0 puntos de rating e Hija del fuego: la venganza de la bastarda bajó a 3.5 puntos, siendo el segundo programa más visto de ese canal.

Por otro lado, en América TV lo más visto fue LAM con 2.8 puntos, mientras que en El Nueve el programa que se impuso en la señal fue Bendita, con 2.5 puntos.

En la TV Pública lo más visto fue Se siente Argentina con 0.6. En NET TV lo que se ganó a los televidentes fue la novela El señor de los cielos que también llegó a 0.6. Finalmente, en Bravo TV el lugar de lo más visto fue para la ficción Destilando Amor con 0.3 puntos.

Estos fueron los promedios generales, canal por canal, del día miércoles 11 de febrero: Telefe, 6.1 puntos; El Trece, 3.0; América TV, 1.9; El Nueve, 1.6; TV Pública, 0.2; Net TV, 0.2 y Bravo TV tuvo un promedio general de 0.1.