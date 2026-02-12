Rating del miércoles: la serie de la China Suárez bajó y Wanda Nara lideró ampliamente
Hija del fuego volvió a bajar en su promedio en la noche de El Trece, mientras que el reality culinario de Telefe vivió una jornada picante y con muy buen rating.
12 feb 2026, 09:30
La competencia feroz de los principales programas del prime time sigue más picante que nunca en cada uno de los canales. La guerra más esperada se da entre Telefe y El Trece con MasterChef Celebrity y la serie Hija del Fuego.
Si bien ya no compiten mano a mano en la misma franja horaria, siempre genera interés saber quién hizo más rating entre Wanda Nara y la China Suárez.
Y según los datos de la medidora Kantar Ibope Media, el reality de Telefe fue lo más visto del día con 11.4 puntos de rating. Además también ocupó el segundo lugar del podio del miércoles con MasterChef Celebrity II (el mismo ciclo, sólo que separado por una tanda, para que no bajen los números del primer bloque), con 9.0 puntos.
Detrás, en el tercer lugar, quedó Pasapalabra con 8.9 puntos. Y completaron el Top Five Telefe Noticias con 7.2 puntos y El noticiero de la gente, con 5.4 puntos.
Cuánto rating hizo la ficción de la China Suárez en El Trece
En El Trece lo más visto fue El Zorro con 4.0 puntos de rating e Hija del fuego: la venganza de la bastarda bajó a 3.5 puntos, siendo el segundo programa más visto de ese canal.
Por otro lado, en América TV lo más visto fue LAM con 2.8 puntos, mientras que en El Nueve el programa que se impuso en la señal fue Bendita, con 2.5 puntos.
En la TV Pública lo más visto fue Se siente Argentina con 0.6. En NET TV lo que se ganó a los televidentes fue la novela El señor de los cielos que también llegó a 0.6. Finalmente, en Bravo TV el lugar de lo más visto fue para la ficción Destilando Amor con 0.3 puntos.
Estos fueron los promedios generales, canal por canal, del día miércoles 11 de febrero: Telefe, 6.1 puntos; El Trece, 3.0; América TV, 1.9; El Nueve, 1.6; TV Pública, 0.2; Net TV, 0.2 y Bravo TV tuvo un promedio general de 0.1.