Cuál es el significado del nombre que eligieron el Chino Darín y Úrsula Corberó para su hijo

Pero qué significa Dante, el nombre elegido por el Chino Darín y Úrsula Corberó para su primogénito. Se trata de un nombre de raíces italianas que deriva de Durante y remite a cualidades como la constancia, la perseverancia y la fortaleza. Su masividad se dio a partir de Dante Alighieri, el célebre autor de La Divina Comedia, pieza fundamental de la literatura universal.

Corto, potente y con impronta cultural, el nombre evoca arte, profundidad y una marcada sensibilidad intelectual.

Además, se adapta tanto al español como al italiano, un detalle que dialoga con la identidad multicultural del hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó, nacido en Barcelona.

Asimismo, en términos simbólicos suele asociarse a perfiles creativos, intensos y decididos.

Cuándo nació Dante, el hijo del Chino Darín y Úrusla Corberó

El lunes 9 de febrero de 2026 quedará grabado para siempre en la historia de amor entre el Chino Darín y Úrsula Corberó. Ese día nació Dante, el primer hijo de la pareja, en Barcelona, España, ciudad elegida especialmente para que la actriz pudiera transitar el momento más importante de su vida en su tierra natal.

El nacimiento se produjo en la Clínica Corachan de Barcelona, donde todo fue pensado para priorizar la comodidad de Úrsula, su idioma materno y su entorno más cercano, incluso por encima de los compromisos laborales que el Chino tenía en Argentina. El actor no dudó: escapó de un rodaje para poder estar presente en el parto y acompañar a su pareja en ese instante único.

La experiencia fue profundamente movilizadora para él. Según contó, fue "gloriosa, muy fuerte, transformadora y vital", palabras que reflejan el impacto que le generó la llegada de su hijo.

Nació el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó

El parto fue natural y se desarrolló sin complicaciones. Tanto la mamá como el bebé se encuentran en buen estado, y la felicidad atraviesa a toda la familia. Padres y hermana del Chino viajaron para conocer a Dante y compartir los primeros días junto a la pareja, en un clima de absoluta emoción.

Úrsula, por su parte, atraviesa el puerperio acompañada y contenida. Se encuentra "muy bien, cansada, tratando de recuperar la energía y el sueño", mientras dedica cada minuto al cuidado del recién nacido.

Desde la clínica destacaron el profesionalismo y la discreción del equipo médico, que priorizó en todo momento el bienestar de la actriz, respetando su deseo de dar a luz en su ciudad y en su idioma.

Así, entre emociones intensas, corridas contra el reloj y un entorno íntimo en Barcelona, Dante llegó al mundo para sellar una nueva etapa en la vida del Chino Darín y Úrsula Corberó, que hoy transitan sus primeros días como padres con felicidad plena.