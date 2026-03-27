Chau Netflix: golpe inesperado para millones de usuarios perderán acceso a la plataforma a partir del 1 de abril

La evolución tecnológica, en este caso, no espera a nadie.

Los nuevos requisitos: una barrera tecnológica más alta

Desde ahora, los teléfonos que quieran ejecutar la aplicación deberán cumplir condiciones específicas en sus sistemas operativos:

En el entorno Android, será obligatorio contar con Android 7.0 o superior .

. En dispositivos Apple, el requisito es aún más estricto: iOS 17 o versiones posteriores.

Este último punto marca una diferencia clave. El ecosistema de Apple eleva considerablemente la vara, dejando fuera a una gran cantidad de modelos que durante años fueron considerados de alta gama.

Android: el adiós a una generación de smartphones icónicos

Dentro del universo Android, el impacto será particularmente amplio. Muchos equipos que dominaron el mercado en su momento quedarán definitivamente excluidos del servicio.

Entre los dispositivos afectados aparecen modelos históricos como:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Grand Prime

LG Optimus L5

LG Optimus L7

LG G2

Sony Xperia Z

Sony Xperia Z1

Sony Xperia E3

Estos teléfonos, que supieron ser líderes en innovación, ya no pueden recibir actualizaciones que los mantengan dentro del ecosistema moderno del streaming.

Apple endurece las condiciones: modelos que quedan fuera

En el caso de Apple, el requisito de iOS 17 deja fuera a varios dispositivos que aún hoy siguen en uso. Entre ellos:

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 6s

iPhone SE (1st generation)

Aunque estos equipos siguen siendo funcionales para tareas básicas, su capacidad de procesamiento y compatibilidad ya no alcanza para sostener las exigencias actuales de la plataforma.

Las razones detrás de la decisión

Lejos de ser una simple estrategia comercial, la decisión responde a múltiples factores técnicos:

Procesamiento de video más avanzado : nuevas tecnologías de compresión requieren mayor potencia.

: nuevas tecnologías de compresión requieren mayor potencia. Seguridad y DRM : la protección de contenidos exige sistemas actualizados.

: la protección de contenidos exige sistemas actualizados. Experiencia del usuario: evitar fallas, cuelgues o baja calidad de reproducción.

En este contexto, mantener compatibilidad con dispositivos antiguos se vuelve cada vez menos viable para una plataforma global.

Usuarios afectados: entre la sorpresa y la frustración

El impacto no es menor. Para millones de personas, especialmente en regiones donde la renovación tecnológica es más lenta, la medida representa una barrera concreta de acceso.

Muchos usuarios que aún utilizan dispositivos antiguos no tienen la posibilidad inmediata de adquirir un nuevo equipo, lo que genera una sensación de exclusión digital.

El entretenimiento, que ya forma parte de la vida cotidiana, comienza a depender cada vez más del poder adquisitivo tecnológico.

Opciones para seguir viendo contenido

A pesar del recorte, existen alternativas para quienes se vean afectados:

Utilizar Smart TV compatibles

Acceder desde computadoras mediante navegadores actualizados

Usar tablets con sistemas operativos vigentes

Conectar dispositivos externos como Google Chromecast

Sin embargo, la experiencia más popular —ver contenido directamente desde el celular— quedará limitada para muchos usuarios.

Una tendencia global que no se detiene

Lo que ocurre con Netflix no es un hecho aislado. Otras aplicaciones y servicios digitales avanzan en la misma dirección.

Redes sociales, apps bancarias y plataformas de streaming están elevando constantemente sus requisitos técnicos, priorizando seguridad, rendimiento y calidad por sobre la compatibilidad universal.

Esto configura un escenario donde los dispositivos antiguos quedan progresivamente marginados del ecosistema digital.

El futuro del streaming: más calidad, menos accesibilidad

La decisión marca un punto de inflexión en la industria. El acceso al entretenimiento digital ya no depende solo de la conexión a internet, sino también del hardware disponible.

A medida que las plataformas evolucionan, los usuarios deberán adaptarse a un entorno cada vez más exigente. Esto plantea desafíos tanto para consumidores como para fabricantes.

Mientras tanto, millones de celulares pasarán a una nueva categoría:

la de dispositivos que aún funcionan, pero que han quedado fuera del mundo digital más avanzado.