Nació Alaia, la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

En tanto, la noticia del nacimiento de Alaia la dio el periodista Guido Záffora en La mañanas con Andino (TV Pública). "Ya está entre nosotros, acaba de nacer en Inglaterra. Lo chequeamos con la familia", anunció el periodista mientras le agradeció a su colega deportivo Daniel Mollo, quien pudo hablar con la familia para confirmar la buena nueva.

Vale recordar que durante el fin de semana, desde Infama (América TV) Marcela Tauro y su equipo habían contado que las mamás de Alexis y Ailén ya estaban viajando a Europa para poder estar presentes, tras enterarse que Cova ya había comenzado con el trabajo de parto.

Lo cierto es que la pareja había confirmado el embarazo el pasado 20 de marzo con un posteo conjunto, al superar las 12 semanas de rigor dado que el primer trimestre es el más delicado y en el que existen las mayores probabilidades de que la gestación pueda interrumpirse.

"Te deseamos y amamos con todo nuestro corazón. Nos vemos prontito", se limitaron a anunciar junto a un tierno video en el que puede verse desde la primera ecografía hasta el momento en que le cuenta la feliz noticia a los diferentes integrantes de las dos familias.

Embed

Cómo fue el día que Alexis Mac Allister y Ailén Cova confirmaron el sexo del bebé y las redes estallaron

En marzo pasado, Alexis Mac Allister y Ailén Coba compartieron un momento muy especial al revelar el sexo de su bebé. La pareja, muy emocionada, eligió sus cuentas de Instagram para mostrar este instante tan íntimo y lleno de ternura, a través de un emotivo video que registró diferentes etapas del anuncio.

El clip comenzó mostrando uno de los primeros momentos clave: el futbolista le entregó a Ailén la prueba de embarazo, que resultó positiva, capturando la reacción genuina de ambos. Más adelante, los seguidores pudieron ver imágenes de la primera ecografía y las expresiones de familiares y amigos al enterarse de la noticia, lo que sumó un toque emotivo y familiar al video.

Embed

La revelación final sorprendió y emocionó a todos: Ailén enseñó su teléfono a cámara, donde se leía claramente "girl", confirmando que esperan una niña. Junto a la imagen, la futura mamá escribió un mensaje lleno de cariño: "Te deseamos y amamos con todo nuestro corazón. Nos vemos prontito". La ternura del momento y la felicidad de la pareja fueron evidentes en cada escena compartida.

No tardaron en llegar los mensajes de afecto de sus seguidores, quienes se volcaron a comentar la noticia con palabras de cariño y alegría. Entre los mensajes más destacados se podían leer: "¡¡Qué notición, Ailu!! ¡¡Muchas felicidades!! Que sean muy felices"; "¡¡Muero de amor!!"; "Un bebé de un gran amor"; "Los amo, se merecen lo mejor" y "¡¡La mejor noticia del mundo!!", reflejando la emoción que generó la noticia entre sus fans.

Con este video, Alexis y Ailén no solo compartían la felicidad de convertirse en padres por primera vez, sino que también mostraron la complicidad y el amor que los une. Cada detalle del anuncio transmitió una calidez especial y permitió a sus seguidores acompañarlos de cerca en este nuevo capítulo de sus vidas, lleno de ilusión y alegría.