La romántica confesión de Chris Martin sobre Tini Stoessel

Tini Stoessel y su reacción a la propuesta de Chris Martin

La reacción de Tini no se hizo esperar. Según la cantante, Chris Martin la llamó personalmente para contarle sobre su sueño y su deseo de incluirla en la canción. “Chris me llamó y me dijo que había soñado conmigo, con mi voz, y que quería que participara en su canción”, reveló Tini en una entrevista reciente. “Le dije que contara conmigo, ¡obvio!”, agregó entusiasmada.

La colaboración entre Tini y Coldplay marcó no solo un éxito musical, sino también el inicio de una amistad profunda. Tini destacó cómo Chris trató a su familia y equipo con mucha calidez y respeto, lo que hizo que la experiencia fuera aún más significativa.

La declaración completa de Chris Martin:

"El año pasado estaba en Taiwán durmiendo y soñé con una canción llamada We Pray. Me desperté y, de alguna manera, recibí la canción. Dos días después tuve otro sueño: estaba parado afuera de un teatro en Argentina, y había un pequeño parlante sobre una pared marrón lisa. Tini estaba dando un show adentro. Yo estaba afuera, escuchando, y ella estaba cantando una melodía. Me desperté y dije: ‘Ese es el final de We Pray’. Le conté a Tini sobre ese sueño, y ella dijo que sí."

La anécdota de Tini Stoessel con Chris Martin de Coldplay:

"Chris Martin me llamó y me dijo: ‘Soñé con vos, soñé con tu voz, que cantabas una canción que vengo pensando hace mucho tiempo, y quiero que estés’. Yo le respondí: ‘Chris, contá conmigo, obvio’. Chris me dijo: ‘Quiero que la escuches a ver si te gusta’. Y yo le contesté: ‘Obvio que la voy a escuchar, pero contá conmigo para lo que sea, siempre’. La experiencia que me hizo vivir fue increíble. Cómo me hizo sentir, cómo trató a mi familia, a mi equipo, a mis amigas... ya tenemos una amistad. Me dijo que había soñado conmigo, con mi voz, que yo había aparecido en la canción, y no lo podía creer."