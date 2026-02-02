Febrero, un horno: alerta amarilla y el día más caluroso del año, ¿cómo estará el tiempo en el AMBA?
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de febrero marcado por temperaturas elevadas, tormentas y vientos intensos.
El comienzo de febrero llega con un escenario climático dispar en gran parte del territorio argentino. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se activaron múltiples alertas por calor extremo, tormentas y fuertes vientos, con especial impacto en el centro, el norte y la región patagónica.
De acuerdo con el organismo oficial, el centro y este del país atraviesan días de temperaturas muy elevadas, mientras que la Patagonia permanece bajo alerta roja (el nivel máximo de advertencia), debido a registros térmicos extremos y la probabilidad de precipitaciones que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica.
Durante la jornada, se mantienen alertas meteorológicas activas en amplias zonas del país. El norte y el centro nacional se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas, mientras que en la región de Cuyo rige una advertencia del mismo nivel por la presencia de vientos intensos, que podrían generar complicaciones en áreas rurales y urbanas.
El clima en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el área metropolitana se espera una jornada agobiante, con una temperatura máxima cercana a los 34 grados y una mínima de 23. Si bien la probabilidad de lluvias es baja, la elevada humedad incrementa la sensación térmica y profundiza la incomodidad.
Los registros oficiales indican que, de mantenerse estas condiciones en los próximos días, la Capital Federal podría quedar al borde de una nueva ola de calor. Para que se confirme este fenómeno, deben cumplirse al menos tres días consecutivos con temperaturas máximas y mínimas por encima de los valores establecidos para la época.
Qué se espera para el resto de la semana
Según los pronósticos, el patrón meteorológico que afecta al centro-este del país podría comenzar a modificarse hacia el final de la semana. El bloqueo atmosférico que sostiene las altas temperaturas daría paso al ingreso de un frente frío, lo que favorecería la aparición de lluvias más generalizadas en la región Pampeana.
Entre jueves y viernes podrían registrarse precipitaciones de importancia en áreas de La Pampa y la provincia de Buenos Aires, mientras que el calor persistirá al menos durante los primeros días de la semana en gran parte del centro y el este del país.
En la Ciudad de Buenos Aires, las temperaturas máximas oscilarían entre los 33 y 36 grados, con mínimas que se mantendrían por encima de los 22. Este escenario refuerza la posibilidad de que se configure una nueva ola de calor si se sostienen estos valores durante varios días consecutivos. Para el martes y el viernes no se descartan lluvias aisladas, aunque con baja probabilidad.
Panorama en el norte y el sur del país
En la Patagonia norte y central se prevén jornadas estables y muy cálidas, con temperaturas máximas superiores a los 30 grados. En contraste, el extremo sur del país iniciará la semana con mayor nubosidad, viento y la chance de lluvias y nevadas en zonas cordilleranas de Santa Cruz.
En Chubut, las precipitaciones podrían colaborar en las tareas de control de incendios forestales, aunque no se esperan acumulados significativos. Por su parte, el norte del país y la región de Cuyo tendrán un breve alivio de las tormentas en el arranque de la semana, aunque los pronósticos anticipan un nuevo repunte de la inestabilidad hacia los últimos días.