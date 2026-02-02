Febrero, un horno: alerta amarilla y el día más caluroso del año, ¿cómo estará el tiempo en el AMBA?

Los registros oficiales indican que, de mantenerse estas condiciones en los próximos días, la Capital Federal podría quedar al borde de una nueva ola de calor. Para que se confirme este fenómeno, deben cumplirse al menos tres días consecutivos con temperaturas máximas y mínimas por encima de los valores establecidos para la época.

smn pronostico

Qué se espera para el resto de la semana

Según los pronósticos, el patrón meteorológico que afecta al centro-este del país podría comenzar a modificarse hacia el final de la semana. El bloqueo atmosférico que sostiene las altas temperaturas daría paso al ingreso de un frente frío, lo que favorecería la aparición de lluvias más generalizadas en la región Pampeana.

Entre jueves y viernes podrían registrarse precipitaciones de importancia en áreas de La Pampa y la provincia de Buenos Aires, mientras que el calor persistirá al menos durante los primeros días de la semana en gran parte del centro y el este del país.

En la Ciudad de Buenos Aires, las temperaturas máximas oscilarían entre los 33 y 36 grados, con mínimas que se mantendrían por encima de los 22. Este escenario refuerza la posibilidad de que se configure una nueva ola de calor si se sostienen estos valores durante varios días consecutivos. Para el martes y el viernes no se descartan lluvias aisladas, aunque con baja probabilidad.

Panorama en el norte y el sur del país

En la Patagonia norte y central se prevén jornadas estables y muy cálidas, con temperaturas máximas superiores a los 30 grados. En contraste, el extremo sur del país iniciará la semana con mayor nubosidad, viento y la chance de lluvias y nevadas en zonas cordilleranas de Santa Cruz.

En Chubut, las precipitaciones podrían colaborar en las tareas de control de incendios forestales, aunque no se esperan acumulados significativos. Por su parte, el norte del país y la región de Cuyo tendrán un breve alivio de las tormentas en el arranque de la semana, aunque los pronósticos anticipan un nuevo repunte de la inestabilidad hacia los últimos días.