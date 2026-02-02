A24.com

La desafiante respuesta de la China Suárez con exabrupto incluido sobre el mote de "quitamaridos"

En La Mañana con Moria, la China Suárez habló con la One sobre las críticas que recibe constantemente.

2 feb 2026, 12:04
La desafiante respuesta de la China Suárez con exabrupto incluido sobre el mote de "quitamaridos"

Con motivo del lanzamiento de Hija del fuego en el prime time de El Trece, la China Suárez habló este lunes con Moria Casán. En su programa La mañana con Moria, la conductora no dudó en abordar de lleno los temas más polémicos de la vida sentimental de la actriz, sin esquivar ninguna pregunta.

"En Hija del fuego, venís a tomar venganza. Así dentro de tu placidez, de tu equilibrio que se te nota, ¿tenés una actitud vengativa con respecto a toda la gente que sentís que te hizo daño hablando pestes de vos y que siguen hablando como la quitadora de maridos?", lanzó sin filtro la One, fiel a su estilo frontal.

La respuesta de la China fue igual de contundente: "A mí me pasa que con la gente que no conozco, me pasa mucho en los programas que los veo y todo, la verdad que no se me mueve un pelo. La gente que no conozco, que no forma parte de mi vida y no es importante en mi vida, sinceramente me chupa un huevo".

Entre risas, Moria no dudó en marcar coincidencias con su entrevistada: "Somos muy parecidas".

La actriz, por su parte, profundizó en su manera de ver las cosas y dejó en claro cómo se posiciona frente a las críticas: "Y cuesta entender eso y me dicen me dicen soberbia o altanera o lo que sea, pero yo no me puedo quejar, tengo una vida divina. Mis hijos tienen salud, estoy perdidamente enamorada, tengo un hombre que me trata como una reina, tengo trabajo gracias a Dios. Le va bárbaro a la serie, sigue número ocho en Disney, se estrenó en más de 20 países. Ahora estreno otra, En el barro, en Netflix. Mis amigos me quieren, mi familia me quiere y siempre me manejé así".

Cómo es el video viral de Mauro Icardi junto a los hijos de la China Suárez

Un video íntimo de Mauro Icardi junto a la China Suárez y sus hijos se convirtió en tendencia tras el encuentro del Galatasaray en Estambul. La actriz lo compartió en sus redes y dejó ver un costado más hogareño del delantero argentino, justo después de una jornada que quedará marcada en la historia del club.

Ese domingo, Icardi volvió a tener protagonismo en el campo de juego: anotó un gol de penal y alcanzó un registro histórico. Con esa conquista se transformó en el máximo goleador extranjero del equipo, dejando atrás la marca que hasta entonces compartía con el legendario Gheorghe Hagi. La hinchada lo celebró con una ovación, aunque la postal que más comentarios generó apareció fuera del césped.

La China Suárez estuvo presente en la tribuna junto a sus hijos, acompañando al futbolista en un momento clave de su carrera. Las imágenes de los chicos, abrigados y atentos al partido, ofrecieron un contraste con la euforia de un estadio repleto y reforzaron la idea de que el jugador cuenta con un sólido respaldo familiar.

Con el triunfo consumado y el partido terminado, la intimidad se trasladó al hogar. Allí, la actriz publicó un video que se viralizó de inmediato: en la grabación se observa a Icardi cargando al hijo menor de la China sobre sus hombros, en una escena relajada y afectuosa. Con complicidad, el delantero le recuerda que ya es hora de dormir, un gesto que volvió a poner en evidencia el lazo cercano que mantiene con los hijos de su pareja.

