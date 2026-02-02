La inquietante reacción de la China Suárez cuando le preguntaron si cree que Wanda sigue enamorada de Icardi
La China Suárez enfrentó una de las preguntas más incómodas sobre su pareja, Mauro Icardi, y su ex, Wanda Nara. Mirá el video con su reacción.
2 feb 2026, 13:25
Este lunes La China Suárez volvió a generar revuelo por la entrevista quen dio en Puro Show (El Trece), donde no esquivó una de las preguntas más picantes del conflicto que la rodea desde hace años: si cree o no que Wanda Nara sigue enamorada de Mauro Icardi.
Fue Fernanda Iglesias quien hizo la consulta más esperada: “Quiero que te la juegues. ¿Vos creés que Wanda sigue enamorada de Mauro?”, le preguntó de manera directa. Lejos de engancharse en la polémica, la actriz respondió con firmeza: “No lo sé. No me incumbe tampoco”, sentenció.
Luego dejó en claro dónde está parada emocionalmente hoy: “Yo te puedo decir que yo sí, que yo estoy perdidamente enamorada”, lanzó, sin dudar.
El momento más descontracturado llegó con una frase tan inesperada como contundente, fiel a su estilo frontal: “Mauro deja la vara muy alta. Si el día de mañana me separara de Mauro, me querría cortar los huevos que no tengo”, comentó, generando risas y sorpresa en el estudio.
Cómo es el acuerdo virtual entre la China Suárez y Mauro Icardi
Moria Casán también entrevistó este lunes a la China Suárez y le consultó a la actriz sobre cómo reaccionaría si descubre algún like de Mauro Icardi en Instagram a otra mujer.
La actriz fue sincera y remarcó la confianza mutua que se tienen y que esa acción no la haría el deportista sabiendo de la repercusión que puede llegar a alcanzar.
"Mauro no es ningún bol.. y sabe perfectamente que si pone un like, por más que quisiera ponerlo, no lo haría porque se armaría todo un lío atrás de eso", precisó la protagonista de la serie Hija del fuego.
Y agregó al respecto del pacto que mantienen: "En ese sentido es: 'cuidame, yo te cuido', y sabemos los dos perfectamente que no tenemos que hacer".
Ante la consulta si podria perdonar una infidelidad de él, la China Suárez fue tajante: "No, y eso está clarísimo y lo digo de entrada, porque yo no volvería a confiar entonces se que sería un suplicio la relación después".
"Yo confío en Mauro, lo escucho, se que es un hombre que no miente. Se me rompería todo eso y no tendría cómo volver a creerle. No tengo paciencia con esas cosas", concluyó con total seguridad.