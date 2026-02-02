La inquietante reacción de la China Suárez cuando le preguntaron si cree que Wanda sigue enamorada de Icardi

Embed

Cómo es el acuerdo virtual entre la China Suárez y Mauro Icardi

Moria Casán también entrevistó este lunes a la China Suárez y le consultó a la actriz sobre cómo reaccionaría si descubre algún like de Mauro Icardi en Instagram a otra mujer.

La actriz fue sincera y remarcó la confianza mutua que se tienen y que esa acción no la haría el deportista sabiendo de la repercusión que puede llegar a alcanzar.

"Mauro no es ningún bol.. y sabe perfectamente que si pone un like, por más que quisiera ponerlo, no lo haría porque se armaría todo un lío atrás de eso", precisó la protagonista de la serie Hija del fuego.

Y agregó al respecto del pacto que mantienen: "En ese sentido es: 'cuidame, yo te cuido', y sabemos los dos perfectamente que no tenemos que hacer".

Ante la consulta si podria perdonar una infidelidad de él, la China Suárez fue tajante: "No, y eso está clarísimo y lo digo de entrada, porque yo no volvería a confiar entonces se que sería un suplicio la relación después".

"Yo confío en Mauro, lo escucho, se que es un hombre que no miente. Se me rompería todo eso y no tendría cómo volver a creerle. No tengo paciencia con esas cosas", concluyó con total seguridad.