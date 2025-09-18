Comienza la Novena a San Miguel Arcángel: cómo pedir su protección de todo mal

Pasos para rezar la novena:

Oración inicial

Dios todopoderoso y eterno, bendito y alabado seas por toda la eternidad. Que todos los ángeles y los hombres que has creado te adoren, te amen y te sirvan, Dios Santo, Dios Fuerte, Dios Inmortal. Y tú, María, reina de los ángeles, medianera de todas las gracias, todopoderosa en tu oración, recibe bondadosamente la oración que les dirigimos a los arcángeles y hazla llegar hasta el Trono del Altísimo para que obtengamos gracia, salvación y auxilio. Amén.

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Oración del día a San Miguel

Cada día tiene un título diferente de San Miguel, y la oración principal cambia para reflejar su misión y virtud específica.

Oración de protección y petición personal

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.

Celestial y purísimo Mensajero de Dios, dígnate alcanzarme de los Sagrados Corazones de Jesús y María un verdadero amor por Ellos, la sumisión a la divina Voluntad y la gracia de… (hágase aquí la petición que se desea obtener con la novena).

Rezar un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria.

Oración final a María Inmaculada

María Inmaculada, Madre y dulce Medianera, Reina de los Cielos, humildemente te suplicamos intercedas por nosotros. Ruega a Dios que envíe a San Miguel y a sus ángeles para apartar los obstáculos que se oponen al reinado del Sagrado Corazón en el mundo.

Objetivo de la novena: Más allá del pedido que se desea obtener, la Novena es un tiempo de acercamiento e intimidad con Dios, para fortalecer la fe, la devoción y la confianza en la protección de San Miguel Arcángel.

Novena a San Miguel Arcángel (Día 1)

(Tras la oración inicial del día) San Miguel Arcángel, Primado entre los Príncipes del Cielo, te ofrezco mis alabanzas y devoción, porque Dios te ha creado tan perfecto y te ha dotado de un celo tan grande por su gloria y de una sumisión muy admirable a sus divinas ordenanzas.

(Luego, oración de protección y petición personal, Padrenuestro, Avemaría y Gloria, y oración final a María)

Novena a San Miguel Arcángel (Día 2)

(Tras la oración inicial del día) San Miguel, Ángel de los Santos combates, te ofrezco mis alabanzas y devoción por la inefable complacencia con que Dios te mira como defensor de su gloria.

(Luego, oración de protección y petición personal, Padrenuestro, Avemaría y Gloria, y oración final a María)

Novena a San Miguel Arcángel (Día 3)

(Tras la oración inicial del día) San Miguel, Ángel de la Victoria, te alabo con devoción por la alegría con que Nuestro Señor Jesucristo te ve como celoso defensor de su divinidad y las victorias que conseguís sobre los enemigos de nuestras almas.

(Luego, oración de protección y petición personal, Padrenuestro, Avemaría y Gloria, y oración final a María)

Novena a San Miguel Arcángel (Día 4)

(Tras la oración inicial del día) San Miguel, Ministro del Altísimo, te alabo con devoción por la ternura con que te mira la Santísima Virgen viendo los combates que has librado y libras sin cesar para establecer el reinado de su amado Hijo Jesús, Dios y Redentor nuestro, en el mundo.

(Luego, oración de protección y petición personal, Padrenuestro, Avemaría y Gloria, y oración final a María)

Novena a San Miguel Arcángel (Día 5)

(Tras la oración inicial del día) San Miguel, Guardián del Cielo, te alabo con devoción por la veneración, el amor y el honor que te rinden las jerarquías celestiales de las cuales sos el augusto Príncipe.

(Luego, oración de protección y petición personal, Padrenuestro, Avemaría y Gloria, y oración final a María)

Novena a San Miguel Arcángel (Día 6)

(Tras la oración inicial del día) San Miguel, Ángel del Santo Sacrificio, te alabo con devoción por el honor que te ha dado Jesús confiándote la custodia de la Iglesia, su querida esposa, y te ofrezco el reconocimiento y amor que la Santa Iglesia te profesa.

(Luego, oración de protección y petición personal, Padrenuestro, Avemaría y Gloria, y oración final a María)

Novena a San Miguel Arcángel (Día 7)

(Tras la oración inicial del día) San Miguel, Portador del estandarte de salvación, te ofrezco mis alabanzas con devoción por la importante misión que Dios te ha dado al confiarte las almas de todos los predestinados, defendiéndolas en la hora de la muerte de los asaltos del infierno, presentándolas ante Dios enteramente puras.

(Luego, oración de protección y petición personal, Padrenuestro, Avemaría y Gloria, y oración final a María)

Novena a San Miguel Arcángel (Día 8)

(Tras la oración inicial del día) San Miguel, Ángel de la Paz, te alabo con devoción por toda la fuerza, la dulzura y la suavidad encerradas en tu santo nombre, alegría de tus verdaderos devotos.

(Luego, oración de protección y petición personal, Padrenuestro, Avemaría y Gloria, y oración final a María)

Novena a San Miguel Arcángel (Día 9)

(Tras la oración inicial del día) San Miguel, Ángel del Perdón, te alabo con devoción por los inmensos beneficios que has derramado sobre nuestra Patria, siempre que ésta ha sido fiel a Dios, así como por la abnegación, reconocimiento y amor que te rinden tus servidores. Dignate, te suplicamos, obtener de los Corazones de Jesús y de María aumenten tus devotos para obtener la salvación.

(Luego, oración de protección y petición personal, Padrenuestro, Avemaría y Gloria, y oración final a María)

