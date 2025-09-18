La emotiva reacción de Camilota al conocer lo recaudado en la colecta para Thiago Medina

“Voy a hacer pizzas para vender, en mi cuenta tenía cien mil pesos”, comentó la exparticipante de Cuestión de Peso (El Trece) en el móvil. Acto seguido, desde el estudio de televisión pidieron que se fije cuánto tenía después de hacer público su alias. La reacción fue de sorpresa y alegría al mismo tiempo.

La influencer quedó con la boca abierta tras revistar y ver a cuánto había ascendido el monto. “Ahora tiene más de dos millones de pesos”, dijo Pampito emocionado y ella agregó: “Esto lo voy a usar para ayudar a mi hermano, voy a buscar alquiler para estar cerca de donde está internado Thiago”.

Qué dijo Camilota de Analía Franchín

En un móvil con A la Barbarossa (Telefe) para hablar de la salud de Thiago Medina, Camilota se mostró ofendida por una pregunta de Analía Franchín sobre su vínculo con Daniela Celis y, de manera abrupta, decidió abandonar la entrevista.

“Ayer hablamos con la hermana de Dani, con Mara, y nos contó que Daniela solo pudo solamente entrar una vez a ver a Thiago, que eso lo maneja tu papá quién entra o no, ¿Está todo bien con Daniela?”, le consultó Analía a la hermana del ex Gran Hermano 2022.

Totalmente sensibilizada, Camilota reaccionó al instante ante la pregunta de la panelista: “Mirá te voy a faltar el respeto con mucho dolor y con la mano en el corazón te digo que no se pregunta eso. Está todo bien”, respondió con firmeza. Y agregó, algo molesta por la inquietud en un momento delicado: “Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmerío, sinceramente te lo digo. Tu pregunta te la podes guardar en el bolsillo”.

“Disculpame”, respondió Franchín, sorprendida por la reacción de Deniz ante su pregunta. “Perdón Georgi, no es el momento que me hagas esa pregunta y está todo bien”, dijo la hermana de Thiago.

“No era la intención de lastimarlos a ninguno”, intervino Georgina Barbarossa, intentando continuar con la conversación. Sin embargo, Camilota la interrumpió y aclaró: “Con Dani estamos más unidos que nunca”.

“Conmigo nunca hablaste Camila, estás equivocada”, le dijo la panelista intentando calmarla y explicarle la situación, pero Camila optó por sacarse los auriculares y retirarse muy enojada de la entrevista.