A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Generosidad

La emotiva reacción de Camilota al conocer lo recaudado en la colecta para Thiago Medina

Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, se emocionó al conocer la suma recaudada en una colecta organizada para ayudar al ex Gran Hermano tras el grave accidente que sufrió.

18 sept 2025, 19:25
La emotiva reacción de Camilota al conocer lo recaudado en la colecta para Thiago Medina
La emotiva reacción de Camilota al conocer lo recaudado en la colecta para Thiago Medina

La emotiva reacción de Camilota al conocer lo recaudado en la colecta para Thiago Medina

Es de público conocimiento el difícil momento que atraviesa Thiago Medina y su familia, tras el grave accidente que sufrió mientras circulaba en su moto, que terminó con un choque contra un auto y lo dejó internado en terapia intensiva, luchando por su vida.

Cuando Thiago ingresó a Gran Hermano en 2022, dejó claro que su participación estaba motivada por el deseo de mejorar la vida de sus seres queridos, y también la suya propia. Poco a poco fue logrando avances, pero la lucha continuó siendo diaria.

Leé también

La ira total de Camilota ante una pregunta de Analía Franchín sobre Daniela Celis y Thiago Medina: se fue del móvil

La ira total de Camilota ante una pregunta de Analía Franchín sobre Daniela Celis y Thiago Medina: se fue del móvil

Con el joven internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, los gastos de la familia se incrementaron considerablemente, por lo que Camila Deniz, su hermana, comenzó a publicitar contenido para cubrirlos.

La sorpresa llegó cuando Puro Show (El Trece) informó que se había organizado una colecta. En un móvil con Camilota, se explicó que el dinero recaudado representaba una suma significativa que sería de gran ayuda para la familia en este momento tan complicado.

“Voy a hacer pizzas para vender, en mi cuenta tenía cien mil pesos”, comentó la exparticipante de Cuestión de Peso (El Trece) en el móvil. Acto seguido, desde el estudio de televisión pidieron que se fije cuánto tenía después de hacer público su alias. La reacción fue de sorpresa y alegría al mismo tiempo.

La influencer quedó con la boca abierta tras revistar y ver a cuánto había ascendido el monto. “Ahora tiene más de dos millones de pesos”, dijo Pampito emocionado y ella agregó: “Esto lo voy a usar para ayudar a mi hermano, voy a buscar alquiler para estar cerca de donde está internado Thiago”.

Embed

Qué dijo Camilota de Analía Franchín

En un móvil con A la Barbarossa (Telefe) para hablar de la salud de Thiago Medina, Camilota se mostró ofendida por una pregunta de Analía Franchín sobre su vínculo con Daniela Celis y, de manera abrupta, decidió abandonar la entrevista.

“Ayer hablamos con la hermana de Dani, con Mara, y nos contó que Daniela solo pudo solamente entrar una vez a ver a Thiago, que eso lo maneja tu papá quién entra o no, ¿Está todo bien con Daniela?”, le consultó Analía a la hermana del ex Gran Hermano 2022.

Totalmente sensibilizada, Camilota reaccionó al instante ante la pregunta de la panelista: “Mirá te voy a faltar el respeto con mucho dolor y con la mano en el corazón te digo que no se pregunta eso. Está todo bien”, respondió con firmeza. Y agregó, algo molesta por la inquietud en un momento delicado: “Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmerío, sinceramente te lo digo. Tu pregunta te la podes guardar en el bolsillo”.

“Disculpame”, respondió Franchín, sorprendida por la reacción de Deniz ante su pregunta. “Perdón Georgi, no es el momento que me hagas esa pregunta y está todo bien”, dijo la hermana de Thiago.

“No era la intención de lastimarlos a ninguno”, intervino Georgina Barbarossa, intentando continuar con la conversación. Sin embargo, Camilota la interrumpió y aclaró: “Con Dani estamos más unidos que nunca”.

“Conmigo nunca hablaste Camila, estás equivocada”, le dijo la panelista intentando calmarla y explicarle la situación, pero Camila optó por sacarse los auriculares y retirarse muy enojada de la entrevista.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Camila Deniz Thiago Medina

Lo más visto