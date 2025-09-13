Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: (25 + 100 ÷ 5 ) × (4 + 8) × (24 ÷ 2) + 42.
Aunque la cuenta parece sencilla, muchas personas cometen errores. ¿Podés resolverla en menos de 30 segundos y obtener el resultado correcto?
Desafío matemático: cuanto es (25 + 100 ÷ 5 ) × (4 + 8) × (24 ÷ 2) + 42=
Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: (25 + 100 ÷ 5 ) × (4 + 8) × (24 ÷ 2) + 42.
Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, que indica el orden de las operaciones: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha)
Aplicación de PEMDAS paso a paso:
Resolver primero las divisiones dentro de paréntesis:
100 ÷ 5 = 20 → (25 + 20)
24 ÷ 2 = 12
Expresión: (25 + 20) × (4 + 8) × 12 + 42
Luego, las sumas dentro de paréntesis:
25 + 20 = 45
4 + 8 = 12
Queda: 45 × 12 × 12 + 42
Multiplicaciones de izquierda a derecha:
45 × 12 = 540
540 × 12 = 6480
Ahora: 6480 + 42
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental