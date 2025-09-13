En vivo Radio La Red
Desafío matemático: cuanto es (25 + 100 ÷ 5 ) × (4 + 8) × (24 ÷ 2) + 42=

Aunque la cuenta parece sencilla, muchas personas cometen errores. ¿Podés resolverla en menos de 30 segundos y obtener el resultado correcto?

Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: (25 + 100 ÷ 5 ) × (4 + 8) × (24 ÷ 2) + 42.

Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, que indica el orden de las operaciones: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha)

Aplicación de PEMDAS paso a paso:

  • Resolver primero las divisiones dentro de paréntesis:

    100 ÷ 5 = 20 → (25 + 20)

    24 ÷ 2 = 12

    Expresión: (25 + 20) × (4 + 8) × 12 + 42

  • Luego, las sumas dentro de paréntesis:

    25 + 20 = 45

    4 + 8 = 12

    Queda: 45 × 12 × 12 + 42

  • Multiplicaciones de izquierda a derecha:

    45 × 12 = 540

    540 × 12 = 6480

    Ahora: 6480 + 42

Resultado final: 6522

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental

