Actualidad
Mago Sin Dientes
Quinta de Olivos
Curiosidad

El Mago sin Dientes fue a la Quinta de Olivos y volvió a pedir una reunión con Milei

El mediático había estado en la Casa Rosada hace unos días pidiendo un encuentro con el Presidente. También, el militante del PRO se quejó por la situación del país: “Hay cosas que no me gustan”.

Pablo Cabaleiro, más conocido como el Mago sin Dientes, volvió a pedir públicamente ser recibido por Javier Milei en la Quinta de Olivos. El mediático aseguró que quiere tener “una cumbre con el presidente” y reclamó que se lo escuche “como ciudadano y votante”.

Javier Milei recibió a Federico Sturzenegger en la residencia de Olivos y acordaron que siga como ministro de Desregulación. Foto: Sturzenegger en X.

Quiero tener esa posibilidad como ciudadano”, expresó en diálogo con la prensa durante un encuentro de la mesa bonaerense y jefes de campaña provinciales que tuvo el oficialismo en Olivos. “Vi que estaban ingresando influencers, tuiteros… y yo humildemente quiero que me reciba”, agregó.

Cabaleiro insistió en que su intención es aportar propuestas para mejorar la situación social y económica del país. “Sinceramente, yo quiero que la Argentina salga adelante. Quiero que haya consumo, que la gente tenga trabajo y pueda llegar a fin de mes”, remarcó.

Contó que mostró su DNI en la entrada de Olivos y esperó autorización para ingresar. “Yo lo voté, confío en este gobierno, pero hay cosas que no me gustan. Camino el conurbano y veo que a la gente no le alcanza. Eso antes no pasaba”, señaló.

Su vínculo con el PRO y críticas a la interna

El Mago sin Dientes recordó su militancia en el PRO y se mostró preocupado por la interna del partido. “Siempre estuve con el PRO desde que era un partido chiquito. Hoy los veo muy desunidos. Yo no soy político ni funcionario, soy un artista, pero quiero que se unan por el bien del país”, expresó.

También cuestionó que no encontró la boleta del PRO en las últimas elecciones y consideró que el partido debería apoyar más activamente al actual presidente.

La caída en su trabajo y su insistencia en ser recibido

Cabaleiro reveló que su actividad artística también se vio afectada por la crisis. “Antes hacía diez shows por fin de semana, ahora hago cinco o seis. Es un 40% menos”, lamentó.

Por eso volvió a insistir en su pedido: “Hice el esfuerzo durante un año y quiero ver el cambio. Están entrando muchas personas a Olivos y yo, como ciudadano y votante, también quiero poder hacerlo”.

