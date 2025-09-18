El Mago sin Dientes fue a la Quinta de Olivos y volvió a pedir una reunión con Milei.  

Embed

Su vínculo con el PRO y críticas a la interna

El Mago sin Dientes recordó su militancia en el PRO y se mostró preocupado por la interna del partido. “Siempre estuve con el PRO desde que era un partido chiquito. Hoy los veo muy desunidos. Yo no soy político ni funcionario, soy un artista, pero quiero que se unan por el bien del país”, expresó.

También cuestionó que no encontró la boleta del PRO en las últimas elecciones y consideró que el partido debería apoyar más activamente al actual presidente.

K2TO6RDOKFHRXLMMITQGGNL3G4 El Mago sin Dientes se sentó en la puerta de la Quinta de Olivos y esperó a ser atendido por Milei.

La caída en su trabajo y su insistencia en ser recibido

Cabaleiro reveló que su actividad artística también se vio afectada por la crisis. “Antes hacía diez shows por fin de semana, ahora hago cinco o seis. Es un 40% menos”, lamentó.

Por eso volvió a insistir en su pedido: “Hice el esfuerzo durante un año y quiero ver el cambio. Están entrando muchas personas a Olivos y yo, como ciudadano y votante, también quiero poder hacerlo”.