La tierna forma en la que Daniela Christiansson y Maxi López anunciaron el sexo de su bebé

daniela, pareja de maxi lopez

daniela maxi lopez 1

daniela maxi lopez 2

daniela maxi lopez 3

daniela maxi lopez 4

danielaa maxi lopez 5

La razón por la que Daniela Christiansson no quería si esperaba un varón o una niña con Maxi López

Cuando Daniela Christiansson estaba transitando el quinto mes de embarazo junto a Maxi López, a diferencia de lo que suele ocurrir con otras celebridades en redes sociales, no había dado a concoer si el bebé que viene en camino era una nena o un varón.

A través de Instagram, la modelo fue mostrando distintas imágenes de su embarazo, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarle si se trata de otra niña —ya tienen a Elle— o si esta vez será un niño. Pero ella optó por no responder. Y había una razón detrás de esa decisión.

Daniela explicó el motivo en sus historias, acompañando sus palabras con una dulce foto junto a su hija. "Lo vamos a compartir recién después de contárselo a nuestros más queridos. Todavía me falta abrazar y charlar con varias personas especiales”, expresó.

La pareja lleva casi una década de relación. Fruto de ese vínculo nació Elle en marzo de 2023, la primera hija de la modelo sueca y el cuarto hijo de Maxi, quien ya es padre de tres varones junto a Wanda Nara. Como en todo embarazo, ambos se muestran ilusionados y se preparan para recibir al nuevo integrante de la familia.