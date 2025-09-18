A24.com

¡FELICIDADES!

La tierna forma en la que Daniela Christiansson y Maxi López anunciaron el sexo de su bebé

En su sexto mes de embarazo, Daniela Christiansson compartió detalles de la íntima fiesta de revelación de género junto a Maxi López.

18 sept 2025, 19:13
maxi lopez y su pareja daniela 5
Este jueves Daniela Christiansson compartió con sus seguidores una noticia muy esperada: el sexo del bebé que espera junto a Maxi López. La modelo sueca, que transita el sexto mes de embarazo, eligió una forma especial y emotiva para hacerlo público.

A través de una publicación en Instagram, mostró imágenes de la íntima gender reveal party que organizaron en pareja. “Hace un mes, tuvimos una fiesta de revelación de género muy especial, solo para nosotros. Fue encantadora, privada y muy dulce. ¿Ya descubriste el sexo del bebé? Sí, esperamos un niño”, escribió en el epígrafe.

En el posteo, Daniela compartió una serie de fotos que reflejan la calidez del festejo. Se pudo ver una mesa decorada con frutas, verduras frescas y una torta con crema y frutos rojos. También incluyó detalles del souvenir que entregaron a los invitados: una bolsita en color celeste que revelaba el género del bebé con un dije dorado de unos piecitos con un corazón.

La pareja ya es mamá y papá de Elle, una niña de dos años y medio, nacida en marzo de 2023. En relación a la pequeña, Christiansson contó que tiene un deseo muy especial: conocer Argentina, el país natal de su papá. La familia, que lleva casi una década unida, vive con entusiasmo esta nueva etapa, preparándose para recibir al nuevo integrante con amor y alegría.

La razón por la que Daniela Christiansson no quería si esperaba un varón o una niña con Maxi López

Cuando Daniela Christiansson estaba transitando el quinto mes de embarazo junto a Maxi López, a diferencia de lo que suele ocurrir con otras celebridades en redes sociales, no había dado a concoer si el bebé que viene en camino era una nena o un varón.

A través de Instagram, la modelo fue mostrando distintas imágenes de su embarazo, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarle si se trata de otra niña —ya tienen a Elle— o si esta vez será un niño. Pero ella optó por no responder. Y había una razón detrás de esa decisión.

Daniela explicó el motivo en sus historias, acompañando sus palabras con una dulce foto junto a su hija. "Lo vamos a compartir recién después de contárselo a nuestros más queridos. Todavía me falta abrazar y charlar con varias personas especiales”, expresó.

La pareja lleva casi una década de relación. Fruto de ese vínculo nació Elle en marzo de 2023, la primera hija de la modelo sueca y el cuarto hijo de Maxi, quien ya es padre de tres varones junto a Wanda Nara. Como en todo embarazo, ambos se muestran ilusionados y se preparan para recibir al nuevo integrante de la familia.

Daniela Christiansson

     

 

