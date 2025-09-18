En vivo Radio La Red
Luis Juez tras la derrota del Gobierno en el Congreso: "Hace meses que vengo advirtiendo que estamos perdiendo tropa"

El senador cordobés y aliado de Javier Milei criticó la falta de diálogo con los gobernadores tras el rechazo al veto presidencial sobre los fondos coparticipables de los ATN. Dijo que la derrota era “previsible”, advirtió sobre la “impericia” oficial y reclamó mayor empatía y negociación para evitar que el peronismo “huela sangre”.

Luis Juez fue entrevistado por Eduardo Feinmann en A24 después del revés en el Senado del Gobierno. (Foto: A24).

Leé también El duro mensaje de Luis Caputo y Javier Milei contra la oposición antes de la sesión del Senado por los ATN
El mensaje de Caputo antes de la sesión del Senado por los ATN

"Este lugar lo conozco bien y difícilmente me equivoque: si te digo que va a pasar tal cosa... va a pasar tal cosa. Hace meses que vengo advirtiendo que estamos perdiendo tropa, que no podemos sostener nada en el Senado de la Nación, que en cada sesión te gritan el gol en la cara, se para (José) Mayans en el alambrado y hace movimientos pélvicos como si fuera Elvis Presley", remarcó Juez en diálogo con A24 sobre las advertencias que viene haciendo el senador por la pérdida del apoyo de los bloques aliados al Gobierno en el Congreso, que se verificó ayer con la sesión en la Cámara de Diputados y volvió a replicarse este jueves en el Senado.

Embed - "EL PERONISMO YA OLIÓ SANGRE": LUIS JUEZ LE MARCÓ LA CANCHA A MILEI

En ese sentido, evaluó que este jueves fue un "día complicado en el Senado" porque esa Cámara "rechazó el veto del presidente con respecto a la coparticipación de los ATN", lo que consideró fue considero por Juez como algo "absolutamente previsible y predecible". "Hay una terrible cuota de impericia porque hay que juntar 25 gobernadores de distinto signo político para que se pongan de acuerdo", reprochó sobre la unión que logró la oposición para superar los dos tercios en el Senado con holgura, al alcanzar 59 votos afirmativos, 9 negativos y 2 abstenciones.

"Una mayoría abrumadora de senadores que responden a gobernadores que hasta hace un par de meses nos acompañaban. El 17 de septiembre del año pasado teníamos 39 senadores que estaban dispuestos a acompañar. Ahora juntamos nueve nada más", analizó sobre el revés en la Cámara alta.

Sobre el diálogo con los gobernadores, juez le recomendó al Gobierno: "Tenes que recibirlos, tenés que hablar, tenés que repartir una moneda. Te van a pedir 100, le tenés que dar 50. Pero tenés que hablar". "Cómo terminamos en tremendo papelón. Se van a encular conmigo. Yo les voté muchachos y les voté no porque soy un chupamedias", defendió su postura y explicó que hoy votó a favor del veto de Milei porque, dijo, "no le podés cambiar a un gobierno las reglas del juego".

"Si al frente tenés una tropa sumamente preparada, instruida, que goza al extremo tu desgracia no se la hagas fácil", volvió a aconsejar al gobierno y dijo, con ironía: "Probablemente, lo mío sea una opinión estúpida. Mirá cómo me fue la semana pasada por votar a favor la discapacidad y por el Garrahan, me dieron con un caño", en referencia a las declaraciones en su contra que recibió por parte de el militante libertario Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan.

"La gente no quiere saber nada que vuelvan los mismos impresentables. Vos podés ganar con el temor, con el miedo, con el espanto pero después tenés que gobernar con una cuota de empatía. Los temas que se trataron ayer hace un año y pico que estamos discutiéndolos, tenés que resolver los problemas, tenés que tener funcionarios que resuelva los quilombos no que lo escondan debajo de la alfombra porque el peronismo ya olió sangre", alertó.

