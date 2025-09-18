Luis Juez tras la derrota del Gobierno en el Congreso: "Hace meses que vengo advirtiendo que estamos perdiendo tropa"

"Una mayoría abrumadora de senadores que responden a gobernadores que hasta hace un par de meses nos acompañaban. El 17 de septiembre del año pasado teníamos 39 senadores que estaban dispuestos a acompañar. Ahora juntamos nueve nada más", analizó sobre el revés en la Cámara alta.

Sobre el diálogo con los gobernadores, juez le recomendó al Gobierno: "Tenes que recibirlos, tenés que hablar, tenés que repartir una moneda. Te van a pedir 100, le tenés que dar 50. Pero tenés que hablar". "Cómo terminamos en tremendo papelón. Se van a encular conmigo. Yo les voté muchachos y les voté no porque soy un chupamedias", defendió su postura y explicó que hoy votó a favor del veto de Milei porque, dijo, "no le podés cambiar a un gobierno las reglas del juego".

"Si al frente tenés una tropa sumamente preparada, instruida, que goza al extremo tu desgracia no se la hagas fácil", volvió a aconsejar al gobierno y dijo, con ironía: "Probablemente, lo mío sea una opinión estúpida. Mirá cómo me fue la semana pasada por votar a favor la discapacidad y por el Garrahan, me dieron con un caño", en referencia a las declaraciones en su contra que recibió por parte de el militante libertario Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan.

"La gente no quiere saber nada que vuelvan los mismos impresentables. Vos podés ganar con el temor, con el miedo, con el espanto pero después tenés que gobernar con una cuota de empatía. Los temas que se trataron ayer hace un año y pico que estamos discutiéndolos, tenés que resolver los problemas, tenés que tener funcionarios que resuelva los quilombos no que lo escondan debajo de la alfombra porque el peronismo ya olió sangre", alertó.