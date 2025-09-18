En vivo Radio La Red
IMPACTANTE NOVEDAD

Qué son los recordatorios de WhatsApp, para qué sirven y cómo se activan: llega el cambio más esperado

Los recordatorios de WhatsApp llegan como una de las herramientas más esperadas. Te contamos cómo activarlos y para qué sirven.

Redacción A24
Qué son los recordatorios de WhatsApp, para qué sirven y cómo se activan: llega el cambio más esperado.

En el día a día es muy común recibir mensajes en WhatsApp y no responderlos al instante. El problema aparece cuando, al querer retomarlos más tarde, ya los olvidamos. Para resolver este escenario, la aplicación de mensajería más popular del mundo presentó los recordatorios de WhatsApp, una función pensada para ayudar a los usuarios a organizarse mejor.

Esta novedad se encuentra todavía en fase de prueba, pero ya despertó gran interés entre quienes suelen usar la app de manera intensiva. No solo permite agendar respuestas pendientes, sino que también abre la puerta a un nuevo nivel de control sobre los mensajes importantes.

Qué son los recordatorios de WhatsApp

Los recordatorios de WhatsApp funcionan como un sistema de alertas internas dentro de la aplicación. Cuando recibís un mensaje y no podés contestar, es posible configurar una notificación que aparecerá más tarde, en el horario que elijas.

El sistema no modifica el chat ni avisa al remitente. Todo se gestiona de forma privada y visible únicamente para el usuario que activa la herramienta. El mensaje seleccionado se marca con una campanita, lo que indica que está en espera de un recordatorio.

Lo interesante es que, cuando llegue el momento programado, la aplicación genera una notificación independiente. Esta aparece en la pantalla del celular como si se tratara de un nuevo mensaje, acompañada del texto original o la vista previa en caso de imágenes y videos.

Persona con el celular

Cómo activar los recordatorios en WhatsApp: el paso a paso

El proceso es sencillo y no requiere configuraciones complicadas. Para crear un recordatorio de WhatsApp, los pasos son:

  • Mantener presionado el mensaje que querés destacar.
  • En el menú emergente, elegir la opción “crear recordatorio”.
  • Seleccionar la franja horaria que más te convenga: dos horas, ocho horas, al día siguiente o una fecha y hora específicas.
  • Confirmar y visualizar el ícono de campana junto al mensaje.

A partir de ese momento, el mensaje queda marcado y la aplicación te alertará cuando llegue el momento elegido.

Cuáles son las opciones de tiempo disponibles

WhatsApp ofrece varias alternativas preestablecidas para adaptarse a distintas rutinas:

  • Dos horas después: útil cuando estás ocupado en el trabajo y sabés que vas a tener un hueco más tarde.
  • Ocho horas después: pensado para diferenciar entre turnos de jornada laboral o estudios.
  • Al día siguiente: ideal si preferís posponer la respuesta para la mañana siguiente.
  • Fecha y hora personalizada: permite organizarte con total flexibilidad según compromisos específicos.

Esta última opción es una de las más valoradas, porque convierte a la función en un mini calendario integrado en los chats.

Persona con celular

Recordatorios en WhatsApp: fase de pruebas y lanzamiento

Actualmente, los recordatorios de WhatsApp están disponibles únicamente en la beta 2.25.21.14 para Android. Esto significa que solo algunos usuarios pueden probarlos de manera anticipada.

Todavía no existe una fecha oficial de lanzamiento global. Sin embargo, por la utilidad de la herramienta y su implementación sencilla, se espera que llegue a la versión estable en poco tiempo.

WhatsApp suele desplegar nuevas funciones de manera gradual. Primero en la beta para detectar errores y luego en el resto de dispositivos. Lo mismo ocurrió con las notas de voz transcritas, los chats bloqueados y las comunidades.

WhatsApp y una función que responde a un problema cotidiano

La incorporación de los recordatorios de WhatsApp responde a un hábito muy común: abrir mensajes y dejarlos pendientes. Según estudios de uso de aplicaciones móviles, más del 60% de los usuarios reconoce que olvida responder chats importantes.

Con esta nueva opción, la aplicación busca reducir esa frustración. Además, representa un paso más hacia la integración de herramientas de productividad dentro de una app que, en sus inicios, fue concebida solo para mensajería instantánea.

Persona con su celular

Lo que se espera a futuro en WhatsApp

Aunque la función todavía está en fase de pruebas, los especialistas anticipan que será uno de los lanzamientos más celebrados del año. No solo porque resuelve un problema real, sino porque lo hace sin complicar la interfaz ni exigir aplicaciones externas.

En el futuro, WhatsApp podría ampliar las opciones de personalización, como añadir recordatorios recurrentes o integrarlos con otras funciones de la plataforma.

