El llamativo detalle en el árbol de Navidad de Wanda Nara ¿dedicado a Mauro Icardi?

Wanda Nara mostró cómo quedó su árbol de Navidad y sus seguidores detectaron un curioso detalle en la decoración.

8 dic 2025, 14:37
wanda nara
wanda nara

Wanda Nara volvió a generar conversación en redes sociales, esta vez por un detalle navideño que no pasó desapercibido para sus seguidores. La empresaria y conductora de MasterChef Celebrity compartió un video mostrando cómo quedó decorado su árbol de Navidad, un clásico de fin de año que suele exhibir con entusiasmo. Sin embargo, un gesto particular llamó la atención del público y reavivó el interés por su enfrentamiento con Mauro Icardi, con quien mantiene una fuerte disputa mediática y judicial.

En el breve clip que publicó, Wanda reveló un árbol cargado de adornos, luces y varias fotografías familiares. Cada una de esas imágenes correspondía a sus hijos, un recurso emotivo que suele utilizar en estas fechas. Los seguidores destacaron que el árbol estaba decorado con fotos individuales de los chicos y otras en las que ella está con ellos.

Pero lo que más se comentó fue lo que no estaba incluido entre los adornos. Muchos usuarios notaron que Wanda tuvo especial cuidado en no colocar fotografías de sus hijos junto a Mauro Icardi. La ausencia fue interpretada como un gesto deliberado, especialmente considerando el conflictivo presente entre ambos. Para muchos, la decisión de elegir únicamente imágenes sin el futbolista no fue casualidad, sino parte de una postura clara frente a la situación actual.

En redes sociales, los comentarios se multiplicaron. Algunos seguidores señalaron que la elección resultaba llamativa porque, en años anteriores, Wanda sí había mostrado decoraciones navideñas donde aparecía toda la familia. Otros interpretaron el gesto como una señal del profundo distanciamiento que atraviesan.

¿Apareció un video que complica a Wanda Nara en la Justicia?

La disputa judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a escalar el pasado jueves después de que en DDM, el ciclo que conduce Mariana Fabbiani por América TV, se difundiera material que, según explicaron en el programa, está siendo analizado por la Justicia y podría impactar directamente en la posición de la mediática. La exposición del informe generó inmediata repercusión pública y reabrió el debate sobre el conflicto familiar que ambos mantienen desde hace meses.

Según detallaron en el ciclo, el contenido mostrado forma parte de una presentación realizada por Mauro Icardi ante la Justicia. En ese escrito, el futbolista incorporó imágenes de su ex pareja durante un show del humorista Martín Cirio. Allí, sostiene que se habrían producido situaciones consideradas no apropiadas para menores, teniendo en cuenta que sus hijas se encontraban presentes en ese contexto. Para el ex jugador, este episodio constituye un elemento relevante dentro del expediente que inició en su reciente denuncia.

El informe televisivo mostró fragmentos del espectáculo en el que Wanda Nara subió al escenario junto al artista. De acuerdo con la denuncia, parte del público comenzó a corear una frase puntual que también aparece transcripta en el expediente judicial. En el video se escucha a los presentes gritar “Manicero, manicero”, una burla dirigida al ídolo del Galatasaray y señalada por Icardi como uno de los momentos que considera inadecuados para sus hijas. Este detalle fue uno de los puntos remarcados en DDM como representativo del enfoque del denunciante sobre el episodio.

Tal como explicaron las panelistas del programa, las abogadas del futbolista pidieron que este material sea incorporado al expediente como parte de una serie de indicios que, según él, demostrarían que se incumplieron ciertas pautas vinculadas al cuidado de las menores. Este video, señalaron, se sumó a la documentación presentada previamente por el jugador en el marco de la causa.

En el ciclo también subrayaron que el conflicto entre la expareja atraviesa un momento especialmente delicado, ya que cada nuevo elemento que se incorpora al expediente puede modificar el rumbo del proceso judicial. Mientras tanto, la difusión del video en televisión despertó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la exposición mediática, los límites en los entornos familiares y la creciente tensión entre los protagonistas de esta disputa. Según mencionaron en DDM, el impacto público del material volvió a mostrar cómo cada paso del conflicto entre Wanda Nara e Icardi continúa siendo seguido con atención tanto por la audiencia como por la Justicia.

