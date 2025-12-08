El llamativo detalle en el árbol de Navidad de Wanda Nara ¿dedicado a Mauro Icardi?

Embed

¿Apareció un video que complica a Wanda Nara en la Justicia?

La disputa judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a escalar el pasado jueves después de que en DDM, el ciclo que conduce Mariana Fabbiani por América TV, se difundiera material que, según explicaron en el programa, está siendo analizado por la Justicia y podría impactar directamente en la posición de la mediática. La exposición del informe generó inmediata repercusión pública y reabrió el debate sobre el conflicto familiar que ambos mantienen desde hace meses.

Según detallaron en el ciclo, el contenido mostrado forma parte de una presentación realizada por Mauro Icardi ante la Justicia. En ese escrito, el futbolista incorporó imágenes de su ex pareja durante un show del humorista Martín Cirio. Allí, sostiene que se habrían producido situaciones consideradas no apropiadas para menores, teniendo en cuenta que sus hijas se encontraban presentes en ese contexto. Para el ex jugador, este episodio constituye un elemento relevante dentro del expediente que inició en su reciente denuncia.

El informe televisivo mostró fragmentos del espectáculo en el que Wanda Nara subió al escenario junto al artista. De acuerdo con la denuncia, parte del público comenzó a corear una frase puntual que también aparece transcripta en el expediente judicial. En el video se escucha a los presentes gritar “Manicero, manicero”, una burla dirigida al ídolo del Galatasaray y señalada por Icardi como uno de los momentos que considera inadecuados para sus hijas. Este detalle fue uno de los puntos remarcados en DDM como representativo del enfoque del denunciante sobre el episodio.

Tal como explicaron las panelistas del programa, las abogadas del futbolista pidieron que este material sea incorporado al expediente como parte de una serie de indicios que, según él, demostrarían que se incumplieron ciertas pautas vinculadas al cuidado de las menores. Este video, señalaron, se sumó a la documentación presentada previamente por el jugador en el marco de la causa.

En el ciclo también subrayaron que el conflicto entre la expareja atraviesa un momento especialmente delicado, ya que cada nuevo elemento que se incorpora al expediente puede modificar el rumbo del proceso judicial. Mientras tanto, la difusión del video en televisión despertó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la exposición mediática, los límites en los entornos familiares y la creciente tensión entre los protagonistas de esta disputa. Según mencionaron en DDM, el impacto público del material volvió a mostrar cómo cada paso del conflicto entre Wanda Nara e Icardi continúa siendo seguido con atención tanto por la audiencia como por la Justicia.