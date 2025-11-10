Cómo activar el modo Friends en WhatsApp y sorprender a todos tus contactos

El primer paso para activar el modo Friends en WhatsApp es transformar el clásico logo verde de la app en uno inspirado en la serie. Para eso vas a necesitar Nova Launcher, una de las aplicaciones más populares para personalizar Android.

Pasos a seguir:

Descargá e instalá Nova Launcher desde Google Play Store.

desde Google Play Store. En la pantalla principal, buscá el ícono de WhatsApp.

Mantenelo presionado y seleccioná la opción Editar .

. Tocá la imagen del ícono y elegí una foto cuadrada, por ejemplo: El marco morado de la puerta de Monica. La taza del Central Perk . El sillón naranja del café.

Ajustá la imagen y tocá Listo para guardar los cambios.

Una vez hecho esto, el ícono de WhatsApp en tu pantalla de inicio mostrará una imagen inspirada en Friends, aportando un toque visual inmediato que hará sonreír a cualquier fan.

WhatsApp

2. Cambiar el fondo del teclado por uno de Friends

Otro detalle que le da vida al modo Friends en WhatsApp es personalizar el teclado. Así, cada vez que escribas, vas a tener una imagen del set de grabación o de tus personajes favoritos acompañándote.

Para hacerlo:

Abrí WhatsApp y entrá a cualquier chat.

Activá el teclado y tocá el ícono del engranaje para abrir la configuración.

para abrir la configuración. Buscá la opción Tema (en el teclado Gboard, se llama “Mis temas”).

(en el teclado Gboard, se llama “Mis temas”). Elegí una imagen horizontal, como: El sillón naranja de Central Perk. La ventana del departamento de Monica y Rachel . El logo de Central Perk .

Ajustá y guardá los cambios.

Cada vez que respondas un mensaje, vas a sentirte dentro de un episodio de la serie, con los colores y el ambiente característico de Friends.

Friends original.jpg

3. Establecer el fondo de pantalla de los chats

El toque final para completar el modo Friends en WhatsApp está en el fondo de los chats. Es donde más tiempo pasás y el lugar ideal para incorporar imágenes emblemáticas.

Pasos:

Tocá los tres puntos en la esquina superior derecha de WhatsApp.

Entrá a Ajustes > Chats > Fondo de pantalla .

. Elegí la opción Mis fotos .

. Seleccioná una imagen vertical, por ejemplo: El cuadro amarillo de la puerta de Monica. Chandler y Joey mirando televisión desde sus sillones reclinables. Rachel sirviendo café en Central Perk.

Ajustá la posición y guardá.

Así, cada conversación se transformará en una escena ambientada en los lugares más queridos de la serie.

Friends 1.jpg

Qué necesitás para activar el modo Friends

No se requieren aplicaciones complicadas ni permisos extraños. Solo necesitás:

Nova Launcher (para cambiar íconos, disponible en Android).

(para cambiar íconos, disponible en Android). Tres imágenes con diferentes proporciones: Cuadrada (para el ícono). Horizontal (para el teclado). Vertical (para el fondo de chats).

con diferentes proporciones: Fuentes de imágenes: podés buscarlas en Google, Pinterest o bancos gratuitos como Unsplash o Pexels.

Si querés una experiencia aún más personalizada, también podés crear tus propias imágenes con herramientas de inteligencia artificial.