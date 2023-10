El infierno de Matthew Perry: alcohol, drogas y por qué necesitaba "apoyarse" en algo para darle vida a Chandler

"Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", es el título. Allí, el malogrado actor de "Friends" relató cómo su vida se destruyó en el plano personal por una serie de adicciones que no pudo controlar. Estuvo internado varias veces para rehabilitarse de la dependencia. Incluso, sufrió una úlcera tan grave que estuvo durante 5 meses en terapia intensiva al borde de la muerte.