Cómo bloquear invitaciones a grupos de WhatsApp y evitar que te agreguen sin tu permiso

El problema no es solo la incomodidad de recibir notificaciones sin fin, sino la exposición de tu número a personas que no conocés. En cada grupo donde te añaden, todos los integrantes pueden ver tu teléfono, incluso si no los tenés en tu agenda.

Además, algunos grupos son creados con fines poco seguros: publicidad masiva, estafas o spam. Basta un enlace malicioso o una oferta falsa para comprometer tu información.

Por eso, activar la opción para bloquear invitaciones a grupos de WhatsApp no es solo una cuestión de comodidad, sino también de seguridad.

WhatsApp

Paso a paso para bloquear invitaciones a grupos en WhatsApp

Si querés evitar que cualquiera te agregue sin consultarte, seguí estos pasos oficiales desde la app:

Abrí WhatsApp en tu teléfono.

en tu teléfono. Tocá el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha (en Android) o accedé a Configuración (en iPhone).

en la esquina superior derecha (en Android) o accedé a (en iPhone). Entrá en el apartado Privacidad .

. Buscá la opción Grupos y tocá para abrir la configuración.

y tocá para abrir la configuración. Vas a ver tres alternativas:

Todos: cualquiera puede agregarte a un grupo. Mis contactos: solo las personas guardadas en tu agenda pueden hacerlo. Mis contactos, excepto...: podés elegir quiénes no tendrán permiso para agregarte.



Si querés bloquear completamente las invitaciones automáticas, seleccioná “Mis contactos, excepto...”, tocá “Seleccionar todo” y luego presioná “OK”.

De esta forma, nadie podrá agregarte directamente a un grupo. En su lugar, recibirán una invitación privada, que podés aceptar o rechazar libremente.

WhatsApp

Qué pasa cuando alguien intenta agregarte sin permiso

Una vez activada la función, si alguien intenta incluirte en un grupo sin estar en tu lista de contactos, WhatsApp le mostrará un mensaje indicando que no tiene autorización.

En lugar de sumarte automáticamente, la app ofrecerá la opción de enviarte un enlace de invitación. Este enlace llega en un chat individual, para que seas vos quien decida si querés o no unirte.

Este cambio parece pequeño, pero marca una gran diferencia en términos de privacidad, ya que evita que tu número circule libremente entre desconocidos o en grupos con fines comerciales.

WhatsApp

Ventajas de bloquear invitaciones automáticas a grupos

Mayor control sobre tus chats: solo te vas a unir a grupos por decisión propia.

solo te vas a unir a grupos por decisión propia. Privacidad reforzada: tu número no será visible para extraños.

tu número no será visible para extraños. Menos spam y estafas: evitás ser parte de grupos creados con fines sospechosos.

evitás ser parte de grupos creados con fines sospechosos. Tranquilidad y orden: reducís notificaciones, distracciones y conversaciones innecesarias.

reducís notificaciones, distracciones y conversaciones innecesarias. Elección personal: podés aceptar o rechazar invitaciones sin pasar por la incomodidad de salir de un grupo.

Además, esta función es reversible. Si en algún momento querés permitir nuevamente que te agreguen sin restricción, podés modificar la configuración en segundos.

WhatsApp

Qué riesgos evitás al configurar esta opción